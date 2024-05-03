Российские военные заняли американскую базу в Нигере

By Euronews

Российские и американские военные занимают одну и ту же базу в Нигере. В Вашингтоне заявляют, что они находятся в разных ангарах и не пересекаются.

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Российские военные заняли базу в Нигере, на которой размещены американские войска, сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне. Позже это подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам собеседника журналистов, россияне не пересекаются с американцами, не имеют доступа к их военной технике и используют отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом имени Амани Диори в Ниамее, столице Нигера.

Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая источник агентства Reuters

По данным телеканала CNN, российские военные находятся под Ниамеем уже несколько недель.

Ранее захватившая власть в стране военная хунта потребовала от Вашингтона вывести из страны почти тысячу человек контингента. Сколько американских военных до сих пор осталось в стране — неясно, также непонятно какое количество американской техники всё еще в Нигере. Недавно военным США пришлось покинуть Чад.

В свою очередь французские военные под давлением местных властей в последние годы вышли из Нигера, Мали и Буркина-Фасо.

Вместо западных союзников африканские режимы всё чаще обращаются за помощью к Москве: аналитики объясняют это тем, что у России нет колониальной истории на континенте, она также не выдвигает требований по поводу развития демократии.