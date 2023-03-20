Война в Украине будет одной из тем переговоров Путина и Си в Москве

В понедельник, 20 марта, состоится неформальная встреча лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Председатель КНР прибывает с государственным визитом в Россию, впервые после начала полномасштабной войны в Украине. Во вторник в Москве пройдут встречи в узком и расширенном составе, сообщили в Кремле.

Особо отмечается, что это первый зарубежный визит Си после переизбрания на пост главы государства, он продлится до 22 марта. Перед встречей на высшем уровне лидеры двух стран "обменялись" публикациями в российской и китайской прессе.

Путин: "Большие ожидания"

Москва связывает большие ожидания с предстоящими переговорами, написал Владимир Путин в публикации для китайской газеты "Жэньминь Жибао".

"Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества", - говорится в переводе публикации на русский язык на веб-сайте Кремля.

Путин пишет, что российские власти "признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин", и приветствует готовность Китая "сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса."

В статье он называет Си Цзинпина "добрым старым другом", с которым сложились "самые тёплые отношения".

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил ранее, что Путин и Си подпишут совместное заявление России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Си: "Укрепление мира"

В статье для российских СМИ китайский лидер пишет, что "предстоящий визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира".

"С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам... Сложные проблемы не имеют простых решений", - пишет Си, напоминая об опубликованной недавно "Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" из 12 пунктов.

В публикации отмечается, что российско-китайские отношения "основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".

Си напоминает, что товарооборот между двумя странами по итогам 2022 года "составил рекордные 190 млрд долларов США и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности".

ISW: cреди главных тем будут "схемы обхода санкций"

Председатель КНР встретится с президентом РФ, чтобы обсудить возможности обхода международных санкций и участие Пекина в урегулировании войны в Украине путем переговоров, полагают аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете института за 18 марта говорится, что "Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций для дальнейших поставок в Россию китайского оборудования".

"Китайские компании продавали российским структурам винтовки, детали беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях, а западные разведывательные агентства сообщают, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления России летальных вооружений", - говорится в сообщении.

Власти Украины призывают Китай воздержаться от помощи российскому руководству в обходе санкций и рассмотреть возможность ограничения торговли с РФ.

"Экономические ограничения против России вводятся, чтобы остановить войну. Поэтому очень важно, чтобы Китай воздержался от помощи российскому руководству в обходе санкций и рассмотрел возможность ограничения торговли с Россией", – заявил в пятницу спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в ходе встречи с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.