Германия: на кандидата от СДПГ на евровыборах напали в Дрездене

By Euronews

Лидер списка от Социал-демократической партии в Саксонии Маттиас Экке расклеивал предвыборные плакаты в Дрездене, когда на него напали.

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В Германии напали на одного из кандидатов от Социал-демократической партии на выборах в Европарламент.

В пятницу вечером Маттиас Экке расклеивал агитационные плакаты в Дрездене, когда на него набросились четверо мужчин. Как заявили в полиции, они били его и пинали ногами. После этого 41-летнего политика с серьезными травмами доставили в больницу, где ему потребовалась операция.

Несколькими минутами ранее в том же районе та же группа напала на сотрудника партии "зеленых", считают правоохранители.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, тоже член Социально-демократической партии канцлера Олафа Шольца, заявила, что, если нападение на Экке было совершено по политическим мотивам, то его можно считать "серьезной атакой на демократию".

"Мы переживаем антидемократическое насилие в совершенно новых масштабах", — сказала глава немецкого МВД. Она пообещала предпринять "более жесткие действия и дальнейшие меры защиты демократических сил в стране".

Сразу несколько партий Германии заявили, что их члены и сторонники в последние месяцы столкнулись с волной физических и вербальных нападений. Они призвали полицию усилить защиту политиков и предвыборных митингов.

Многие инциденты произошли на востоке страны, на территории бывшей ГДР, где, как ожидаются, на выборах могут победить ультраправые.

Правящая коалиция обвиняет в разжигании политической ненависти и связях с неонацистскими группировками "Альтернативу для Германии". Внутренняя разведка страны даже установила наблюдения за некоторыми отделениями партии.

Представители социал-демократов в земле Саксония, от которой Маттиас Экке выдвигался как кандидат, заявили, что кампания партии продолжится, несмотря на "фашистские методы" запугивания.

"Семена, которые посеяли АдГ и другие правые экстремисты, прорастают, — говорится в совместном заявлении лидеров отделения Хеннинга Хоманна и Катрин Михель. — Эти люди и их сторонники несут ответственность за то, что происходит в стране".