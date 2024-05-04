В Европе нарастают акции студентов в защиту Палестины

By Euronews

В Париже и Лозанне пропалестинские студенты обвиняют власти в том, что те выступают сообщниками Израиля "в бойне в секторе Газа"

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Во Франции и других странах Европы вслед за США нарастают студенческие протесты в защиту Палестины.

В пятницу вечером полиция вывела из здания Института политических исследований в Париже десятки студентов. Они размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку жителей сектора Газа, где Израиль продолжает военную операцию с целью ликвидации группировки ХАМАС, совершившей кровавое нападение на еврейское государство 7 октября.

Здание было занято с вечера четверга, администрации пришлось перевести занятия в онлайн-режим.

Позже студенты провели акцию протеста рядом с университетом Сорбонна, призывая прекратить израильское наступление в Газе.

Такие же манифестации прошли в ряде других вузов страны, в том числе в Лилле и Лионе.

Власти заявили, что теперь возле Института политических исследований, выпускниками которого являются президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Габриэль Атталь, будет размещена полиция. Ранее там произошли столкновения между пропалестинскими и произраильскими демонстрантами.

Пропалестинские манифестанты обвиняют власти в том, что те выступают сообщниками Израиля в войне, жертвами которой уже стали десятки тысяч жителей Газы.

Такой же позиции придерживаются и студенты Лозаннского университета в Швейцарии, захватившие здание факультета политических и социальных наук.

"Мы здесь, чтобы потребовать прекращения научного сотрудничества с израильским государством", - говорит этот участник акции.

Около 100 студентов провели в здании вуза ночь, выдвинув руководству ряд требований. Как сообщается, они были приняты. Обстановка относительно спокойная.