Зерновая сделка снова под вопросом, РФ предлагает продлить ее только на 2 месяцаКомментарии
ООН и Россия возобновили в понедельник переговоры в попытке продлить соглашение об экспорте зерна из Украины, которое год назад позволило облегчить мировой продовольственный кризис.
На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Киев, чтобы обсудить возобновление сделки с президентом Владимиром Зеленским. Гутерриш подчеркнул важность возобновления экспорта зерна и удобрений как Украиной, так и Россией в условиях нынешнего кризиса продовольствия и роста цен на него во всем мире.
Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней, - заявил по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение продление зерновой сделки, заключённой при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, пять месяцев спустя после начала войны в Украине.
Сделка обеспечивает вывоз зерновых культур из Украины по Чёрному морю и их поставку на мировой рынок. По словам Лаврова, сегодня выполняется только половина зерновой сделки, а вторая часть - экспорт некоторых товаров из России - не выполняется. Именно поэтому, считает Лавров, переговоры о продлении будут "сложными".
Поставки зерна - это одна из немногих областей совместной деятельности для России и Украины, несмотря на войну. Летом прошлого года стороны достигли соглашения об облегчении морских поставок украинского зерна и российского экспорта удобрений и сельхоз продукции, не попавших под санкции.
Срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года.