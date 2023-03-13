ООН и Россия возобновили в понедельник переговоры в попытке продлить соглашение об экспорте зерна из Украины, которое год назад позволило облегчить мировой продовольственный кризис.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Киев, чтобы обсудить возобновление сделки с президентом Владимиром Зеленским. Гутерриш подчеркнул важность возобновления экспорта зерна и удобрений как Украиной, так и Россией в условиях нынешнего кризиса продовольствия и роста цен на него во всем мире.

Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней, - заявил по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней Сергей Вершинин заместитель главы МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение продление зерновой сделки, заключённой при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, пять месяцев спустя после начала войны в Украине.

Сделка обеспечивает вывоз зерновых культур из Украины по Чёрному морю и их поставку на мировой рынок. По словам Лаврова, сегодня выполняется только половина зерновой сделки, а вторая часть - экспорт некоторых товаров из России - не выполняется. Именно поэтому, считает Лавров, переговоры о продлении будут "сложными".

Поставки зерна - это одна из немногих областей совместной деятельности для России и Украины, несмотря на войну. Летом прошлого года стороны достигли соглашения об облегчении морских поставок украинского зерна и российского экспорта удобрений и сельхоз продукции, не попавших под санкции.

Срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года.