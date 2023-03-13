15-минутные города: фейки и реальность | #Куб

Города, в которых все необходимое - магазины, школы, парки - находится в 15 минутах ходьбы или езды на велосипеде, названы отличной инициативой по продвижению здорового и устойчивого образа жизни.

Концепция "15-минутных городов" была разработана в 2015 году одним из градостроителей во Франции.

Идея получила распространение по всему миру: Париж, Мельбурн и Копенгаген стремятся сделать районы более удобными для жизни и сократить использование автомобилей, чтобы ограничить загрязнение окружающей среды.

Но для некоторых эта идея звучит как заговор, направленный на то, чтобы ограничить людей в свободе передвижения, покушение на личную свободу.

15-минутные города стали источником дезинформации и теорий заговора в Интернете. Простой поиск в Twitter приводит к бесчисленным сообщениям.

Этот пользователь Twitter назвал идею "15-минутной антиутопией".

А этот написал в Твиттере: "15-минутные кварталы - это климатические тюрьмы".

Другие зашли настолько далеко, что высказываются о предполагаемых блокировках внутри квартала. Так на одном видео женщина якобы в Канаде, протестует, потому что ей не разрешают покинуть свой 15-минутный периметр.

Но после обратного поиска изображений мы обнаружили, что этот ролик взят из канадского документального фильма, снятого в 1993 году - более чем за 20 лет до того, как была придумана концепция 15-минутного города.

Документальный фильм рассказывает о кризисе в канадском поселении Ока в 1990 году - земельном споре между коренной общиной ирокезов и квебекским посёлком в Канаде - так что 15-минутные города здесь вообще ни при чём.

Итак, почему же эта вполне невинная стратегия вызвала столько теорий заговора, связанных с климатом?

Особенно бурные дебаты развернулись в британском Оксфорде. Местный совет объявил о плане фильтрации трафика, чтобы уменьшить количество автомобилей, проезжающих через центр города.

Согласно этому плану, местные жители должны будут обращаться за разрешением на проезд по определенным улицам.

Это привело к всеобщей путанице и подогрело дезинформацию о том, что люди будут ограничены в своих кварталах и что им потребуется разрешение властей, чтобы покинуть их.

Всё это приобрело такой размах, что в Оксфорде даже собрались демонстранты, митингующие против этой инициативы.

Местные власти были вынуждены выступить с разъяснением, что они не собираются физически удерживать людей.

На YouTube появилось видео официального представителя Оксфордского округа Лиз Леффман, которая разъясняет ситуацию:

"Мы получаем много звонков и имейлов от обеспокоенных граждан в искреннем страхе, что их могут запереть в собственных домах. Это категорически не соответствует действительности!"

А члены местного совета заявили, что получили многочисленные угрозы расправы. Еще один пример того, как ненависть в Интернете может причинить реальный вред.