Прокремлевские каналы распространяют скриншот подделанного репортажа Euronews, направленного против украинских беженцев в Германии. Объясняем, почему всё это ложь и как мы это выяснили.

София Хаценкова, Euronews:

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Прокремлевские каналы распространяют скриншот подделанного репортажа Euronews, направленного против украинских беженцев в Германии. Объясняем, почему всё это ложь и как мы это выяснили.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что Euronews подготовил и опубликовал репортаж о том, что украинские беженцы в Германии напали на человека, перепутав словенский флаг, который был у него в руках, с российским.

У словенского и российского флагов действительно одинаковые цвета. Разница в том, что на словенском флаге в верхней части подъема изображен герб. Другая версия этой ложной истории, которую мы нашли в Интернете, заключается в том, что немец словенского происхождения вывесил флаг у своего дома.

В после сообщается, что после этого украинские беженцы, принявшие флаг за российский, якобы избили мужчину так сильно, что он попал в больницу.

Сообщение было распространено вместе со скриншотом фальшивого репортажа Euronews, в котором говорится, что "нападавшие перепутали флаг Словении и России". В правом верхнем углу изображения виден логотип Euronews. Однако Euronews не производил и не публиковал этот репортаж. Графика и формат были использованы без нашего согласия.

Кроме того, мы не нашли в немецких СМИ никаких упоминаний о подобном инциденте, подтверждающих подлинность этой истории.

Первыми упомянутой историей поделились прокремлевские Telegram-каналы на русском языке

Затем промосковский пропагандист Семен Бойков, более известный как Aussie Cossack, поделился ею в Telegram на английском языке. В своем аккаунте в Telegram Бойков опубликовал ту же ложную историю, но не привел ни ссылки на источника и не упомянул Euronews.

По данным газеты Sydney Morning Herald, Симеон Бойков в настоящее время находится в российском генеральном консульстве в Сиднее, где более восьми месяцев скрывается от ордер на арест, выданного австралийскими властями (Бойков обвиняется в нападении на 76-летнего мужчину на проукраинском митинге в Сиднее).

Этот пропагандистский прием, заключающийся в цифровом изменении и подделке статей из авторитетных новостных источников, становится всё более распространенным после полномасштабного вторжения России в Украину полтора года назад.

Используя графику и логотипы известныех международных СМИ, пропагандисты надеются создать ощущение легитимности и обмануть пользователей социальных сетей, заставив их делиться фальшивыми новостями в Интернете

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https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/28/fake-euronews-video-about-russian-art-auction-spreads-online

Это уже не первый случай использования логотипа и шрифта Euronews для распространения дезинформации. В октябре 2022 года в сети распространили фальшивый видеоролик, в котором утверждалось, что в репортаже Euronews речь идет о российском аукционе произведений искусства.

В ролике утверждалось, что аукционный дом предложил коллекционерам подарить картины российских художников, а затем "публично уничтожить" их. Выреченные же средства направить на нужды Украины.