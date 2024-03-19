Карл III жив: британские посольства опровергли фейки о кончине монарха

By Euronews

Посольства Соединенного Королевства опровергли распространенные в социальных сетях и ряде СМИ фейки о кончине британского монарха Карла III.

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Новая глава в непростых отношениях между СМИ и британской королевской семьей. На этот раз российские прокремлевские Telegram-каналы Mash и Readovka, а также Sputnik, распространили фейковую новость о смерти короля Карла III в минувшее воскресенье.

В качестве доказательства был опубликован "скриншот" с "пресс-релизом" Букингемского дворца, которого нет в официальных аккаунтах и на сайтах дворца. "Документ" был сделан по образцу объявления о смерти Елизаветы II.

Дезинформация стремительно распространилась и достигла других стран, в том числе Украины. Слухи опровергли сразу несколько британских посольств.

"Хотим сообщить вам, что новость о смерти короля Карла III является ложной", —заявило посольство Соединенного Королевства в Украине на платформе X.

Аналогичные заявления были сделаны в аккаунтах посольств Великобритании в Армении, Азербайджане, и России.

Пятого февраля Букингемский дворец сообщил о том, что у короля Карла III диагностирована раковая опухоль. Какое именно онкологическое заболевание выявлено у британского монарха не уточнялось, подчеркивалось только, что это - не рак предстательной железы. Отмечалось, что во время лечения монарх воздержится от публичных мероприятий, но продолжит исполнять церемониальные обязанности.

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это привлечет общественное внимание ко всем тем, кто страдает от рака", - говорилось в сообщении дворца.

75-летний Карл III вступил на британский престол в сентябре 2022 года после смерти его матери, королевы Елизаветы II.