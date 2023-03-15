Крах банка SVB: политическая игра с обвинениями

После краха банка SVB в пятницу демократы и республиканцы США, не теряя времени, превратили это в политическую игру с обвинениями. Так в чём же именно обвиняют обе стороны друг друга, и все ли обвинения справедливы? Давайте рассмотрим это подробнее.

Некоторые демократы - такие как, например, сенатор Элизабет Уоррен - обвиняют бывшего президента Дональда Трампа за ослабление регулирования средних банков.

В 2018 году возглавляемый республиканцами Конгресс переклассифицировал банки, которые считаются "слишком большими, чтобы обанкротиться". В законопроекте, подписанном также демократами, они увеличили порог с банков с активами не менее $50 млрд до банков с активами $250 млрд. Это означает, что только самые крупные учреждения могут столкнуться с жёстким регулированием - таким, как поддержание определенного уровня ликвидности.

Это означало, что банк SVB, активы которого превышали $200 млрд, был освобождён от соблюдения таких мер.

Так можно ли было предотвратить этот крах? Мы задали этот вопрос Антонио Фатасу, профессору экономики. Он сказал:

"Ослабление этих правил в 2008 году при администрации Трампа, я думаю, было ошибкой. Я думаю, что, к сожалению, банки должны жёстко регулироваться. Такова реальность, иначе мы получим один кризис за другим".

Другие про-демократические аккаунты в Twitter - такие как, например, этот - утверждают, что при Дональде Трампе 15 банков потерпели крах. Сын бывшего президента ответил в Twitter, сказав:

"Я не припомню, чтобы при Трампе рухнули какие-либо банки".

Но по данным Федеральной комиссии по страхованию депозитов, во время президентства Трампа действительно обанкротились 15 банков. Как вы можете видеть, 7 в 2017 году, 4 - в 2019 году, и 4 - в 2020 году.

Важно отметить, что банки, закрывшиеся при Трампе, были значительно меньше по размеру, чем Silicon Valley Bank.

С республиканской стороны такие политики, как Ронни Джексон из Техаса, обвинили банк в том, что он якобы только проснулся со своей повесткой дня, предполагая, что банк вкладывал слишком много денег в инициативы по многообразию и вовлеченности. Но, по мнению экспертов, с которыми мы говорили, это не могло привести к такому внезапному падению.

"Я не вижу ничего, что отличалось бы от любого другого банковского кризиса, - говорит Антонио Фатас. - Никаких инвестиций нет. Дело не в том, что они инвестировали в криптовалюты или в какие-то безумные стартапы. Это чистое неправильное управление рисками между их активами и пассивами. И опять же, это почти хрестоматийный пример того, как не следует управлять банком".

И что теперь? Многие призывают к ужесточению правил надзора за банковской системой США. Банковская система должна находиться под контролем.