English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Франция

Французская пенсионная реформа ударит по женщинам?

Access to the comments Комментарии
 Sophia Khatsenkova
The Cube
The Cube   -  Авторское право  Euronews

Сотни тысяч людей выходят на улицы в этот вторник в знак протеста против плана пенсионной реформы французского правительства.

Многие утверждают, что от нее особенно пострадают женщины. Даже в кабинете президента Эммануэля Макрона, похоже, согласны с этим.

Так, Франк Ристер, министр парламентских отношений признал, что повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет "ударит по женщинам".

Это заявление вызвало сильную реакцию, и многие поспешили назвать проект закона "несправедливым", особенно по отношению к женщинам.

Так что же стоит за этим утверждением и правда ли это?

Начнем с основ. В настоящее время каждый работник во Франции может уйти на пенсию в 62 года.

Но этот возраст будет постепенно повышен, согласно реформе, до 64 лет. При этом сказанное не значит, что вам гарантирована полная пенсия в 64 года, для большинства французов этот возраст составит 67 лет, то есть после 43 лет пенсионных выплат. 

Женщины в настоящее время находятся в более невыгодном положении, потому что они, в среднем, уходят на пенсию позже мужчин и имеют более низкие пенсии. Во Франции пенсия женщин в среднем на 40 процентов меньше, чем у мужчин.

Увеличение пенсионного возраста будет означать, что многие женщины смогут уходить на отдых гораздо позже и без полной пенсии, в отличие от мужчин, считает экономист Елена Бассоли.

"Одна из причин, по которой, мы знаем, женщины имеют больше перерывов в карьере, заключается в том, что, когда у них появляется первый ребенок, они склонны оставаться больше лет вне рынка труда, у них длиннее семейные отпуска или отпуска по уходу за ребенком. И поэтому, если пенсионный возраст увеличивается еще на два года, а срок пенсионных выплат увеличивается до 43 лет, то это ставит женщин в крайне сложную ситуацию в конце их карьеры".

Сказанное означает, что женщинам, родившимся в 1972 году, придется работать 9 месяцев дополнительно по сравнению с 5 дополнительными месяцами для мужчин того же года рождения.

Женщинам, родившимся в 1980 году, придется работать 8 "сверхурочных" месяцев, а мужчинам только 4.

Елене Бассоли также считает, что это негативно повлияет на женщин самых разных профессий. 

"Если мы говорим о таких профессиях как медсестра, учительница, уборщица, в которых много женщин, так вот, в этих профессиях очень сложно работать в пожилом возрасте. Так что даже один или два лишних года на такой работе может иметь крайне негативное влияние на здоровье человека". 

Правительство Эммануэля Макрона приветствовало проект реформы как "справедливый" и "необходимый", но эксперты утверждают, что повышение пенсионного возраста только увеличит неравенство.