Французская пенсионная реформа ударит по женщинам?

Сотни тысяч людей выходят на улицы в этот вторник в знак протеста против плана пенсионной реформы французского правительства.

Многие утверждают, что от нее особенно пострадают женщины. Даже в кабинете президента Эммануэля Макрона, похоже, согласны с этим.

Так, Франк Ристер, министр парламентских отношений признал, что повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет "ударит по женщинам".

Это заявление вызвало сильную реакцию, и многие поспешили назвать проект закона "несправедливым", особенно по отношению к женщинам.

Так что же стоит за этим утверждением и правда ли это?

Начнем с основ. В настоящее время каждый работник во Франции может уйти на пенсию в 62 года.

Но этот возраст будет постепенно повышен, согласно реформе, до 64 лет. При этом сказанное не значит, что вам гарантирована полная пенсия в 64 года, для большинства французов этот возраст составит 67 лет, то есть после 43 лет пенсионных выплат.

Женщины в настоящее время находятся в более невыгодном положении, потому что они, в среднем, уходят на пенсию позже мужчин и имеют более низкие пенсии. Во Франции пенсия женщин в среднем на 40 процентов меньше, чем у мужчин.

Увеличение пенсионного возраста будет означать, что многие женщины смогут уходить на отдых гораздо позже и без полной пенсии, в отличие от мужчин, считает экономист Елена Бассоли.

"Одна из причин, по которой, мы знаем, женщины имеют больше перерывов в карьере, заключается в том, что, когда у них появляется первый ребенок, они склонны оставаться больше лет вне рынка труда, у них длиннее семейные отпуска или отпуска по уходу за ребенком. И поэтому, если пенсионный возраст увеличивается еще на два года, а срок пенсионных выплат увеличивается до 43 лет, то это ставит женщин в крайне сложную ситуацию в конце их карьеры".

Сказанное означает, что женщинам, родившимся в 1972 году, придется работать 9 месяцев дополнительно по сравнению с 5 дополнительными месяцами для мужчин того же года рождения.

Женщинам, родившимся в 1980 году, придется работать 8 "сверхурочных" месяцев, а мужчинам только 4.

Елене Бассоли также считает, что это негативно повлияет на женщин самых разных профессий.

"Если мы говорим о таких профессиях как медсестра, учительница, уборщица, в которых много женщин, так вот, в этих профессиях очень сложно работать в пожилом возрасте. Так что даже один или два лишних года на такой работе может иметь крайне негативное влияние на здоровье человека".

Правительство Эммануэля Макрона приветствовало проект реформы как "справедливый" и "необходимый", но эксперты утверждают, что повышение пенсионного возраста только увеличит неравенство.