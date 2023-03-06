Компенсации за принудительный труд: Сеул заплатит жертвам японской оккупации сам

Сеул создаёт специальный фонд для выплаты компенсаций жертвам принудительного труда во время японской оккупации. Согласно плану, представленному министерством иностранных дел, фонд будет пополняться на добровольной основе южнокорейскими компаниями, получившими репарации от Токио во второй половине XX века. Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что Япония поддержит инициативу, переведёт пожертвования и "в полной мере" принесёт извинения.

В условиях международной напряжённости и сложного глобального кризиса сотрудничество между Кореей и Японией имеет решающее значение во всех областях дипломатии, экономики и безопасности. Пак Чин Министр иностранных дел Республики Корея

В правительстве президента Юн Сок Ёля уверены, что предложенный план укрепит сотрудничество с Японией и США. По словам Джо Байдена, компенсационный фонд "открывает новую главу в партнёрских отношениях между двумя ближайшими союзниками Вашингтона".

В Токио заявили, что "ценят" меры, объявленные Сеулом, но настаивают на том, что все претензии, связанные с колониальным прошлым, были урегулированы ещё в 1965 году, когда обе страны подписали базовый договор об отношениях.

При этом многие пострадавшие или их семьи выразили своё разочарование тем, что власти не не требуют компенсаций и извинений напрямую от японских компаний, использовавших труд корейцев. В понедельник у здания южнокорейского МИД прошёл митинг гражданских активистов.

Японская оккупация корейского полуострова продлилась 35 лет: с 1910 по 1945 годы. По данным южнокорейских историков, за это время 780 тысяч корейцев подвергались принудительному труду. Около 200 тысяч женщин, главным образом из Кореи и Китая, попали в сексуальное рабство во время Второй мировой войны.