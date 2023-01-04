"Корейская волна" в Лондоне

В Лондонском музее Виктории и Альберта открылась выставка корейской поп-культуры, постепенно захватывающей мир.

В конце прошлого года исполнилось десять лет знакомства массовой аудитории с этим явлением: в ноябре 2012-го клип "Гангам стайл" был объявлен самым просматриваемым в истории "Ютуба".

Но сам термин "Халлю" — "Корейская волна" — как считается, придумали ещё в конце 1990-х в Китае, стране, которая одной из первых подверглась "удару" этой волны.

Розали Ким, куратор:

"Идея пришла ко мне четыре года назад, когда я осознала, например, что мои студенты рассматривают корейские коллекции или корейскую культуру сквозь призму "Халлю".

Десяток лет назад корейская эстрада, K-Pop, и корейские сериалы, "дорамы", были на западе объектом поклонения сравнительно небольших фанатских групп. И тот самый "Гангам стайл", который открыл корейскую культуру массам, был в значительной степени пародией на всё то, что уже успело сформироваться в корейской поп-культуре к тому моменту.

Но в 2019-м фильм "Паразиты" получил "Золотую пальмовую ветвь" и четыре "Оскара", двумя годами позже "Игра в кальмара" стала самым просматриваемым сериалом в истории "Нетфликса".

Розали Ким, куратор:

"Цель нашей выставки — рассказать историю о том, как Корея превратилась из страны, разорённой войной, в одну из ведущих культурных держав XXI века".

Исследователи говорят о настоящем культурном феномене, которому за минувшие 20 лет не раз предсказывали скорый уход, но который лишь усиливал "мягкое влияние" по всему миру.

В 2022-м именно вокалист корейской группы BTS — обладательницы престижных наград — пел на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре.