Токио снимает экспортные ограничения — Сеул отзывает жалобу в ВТО

Япония объявила о снятии ограничений на экспорт в Южную Корею трех химикатов, необходимых для производства полупроводников. Речь идет о плавиковой кислоте, фторированном полиимиде и фоторезисте. В ответ Сеул отзывает жалобу в отношении Токио, направленную во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за японских экспортных ограничений.

Президент республики Юн Сок Ёль находится с визитом в Токио, где запланированы его переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Это первый визит южнокорейского лидера в Японию в рамках двусторонних обменов за 12 лет.

Страны взяли курс на потепление отношений на фоне общих проблем безопасности.

В тени визита произошел запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в Японское море Северной Кореей. По данным Минобороны Японии, дальность полета ракеты составила 1000 километров, максимальная высота полета 6000 километров. Ракета пролетела около 70 минут и, предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Запуск произошел за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии. Одной из основным тем переговоров как раз и должна стать ядерная и баллистическая программы Пхеньяна.

Для справки:

В июле 2019 года японское правительство ввело экспортный контроль в отношении трех материалов и исключило Республику Корея из списка стран, к которым применяется принцип наибольшего благоприятствования. Как считают в Сеуле, эти меры были приняты в ответ на решение Верховного суда Южной Кореи, который в 2018 году обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительного труда.