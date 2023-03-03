Главы МИДов G20 не смогли согласовать итоговую декларацию

Министры иностранных дел стран «Большой двадцатки» не смогли согласовать итоговую декларацию. Россия и Китай выступили против тех пунктов документа, в котором осуждалась война России против Украины и содержались призывы о немедленном выводе российских войск с украинской территории.

В то же время в кулуарах министерского саммита состоялась первая с начала войны личная встреча глав дипломатических ведомств США и России.

По данным СМИ, Блинкен призвал Москву вернуться к соблюдению договора об СНВ, заявил, что США продолжат поддерживать Украину и призвал освободить американца Джона Уилана, осуждённого в России за шпионаж.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

«Каждый участник G20 и практически каждая отдельная страна продолжают нести издержки агрессивной российской войны, войны, которую президент Путин мог бы остановить завтра, если бы он захотел это сделать».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

«Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьёзных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение».

Российско-американская встреча, по заявлениям представителей Москвы, состоялась и в Женеве — в рамках Конференции ООН по разоружению. Сергей Лавров не смог отправиться в Швейцарию из-за санкций. Россию представлял его заместитель Сергей Рябков. Ряд делегаций западных стран бойкотировали и его выступление, покинув на это время зал заседаний.