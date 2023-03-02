Украинский Бахмут - центр боевых действий

Саша Вакулина, Euronews

"Украинские войска удерживают позиции в почти полностью разрушенном восточном городе Бахмут под постоянными атаками российских войск, стремящихся одержать свою первую крупную победу за более чем полгода.

Российские войска провели наземные атаки вокруг Бахмута 1 марта. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска продолжают продвигаться в бахмутском направлении и атаковали сам город Бахмут.

Кадры с геолокацией подтверждают, что российские войска продвигались к южным окраинам Бахмута. Российские военкоры утверждают, что боевики ЧВК "Вагнер" укрепили контроль над окраиной Ягодного в 1 км к северо-западу от Бахмута и продвигаются на юго-запад в сторону Хромово, украинские силы сохраняют доступ к трассе Хромово — Бахмут.

В то время как некоторые российские источники заявляют, что ситуация в Бахмуте ухудшается для украинских войск, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорит, что Украина перебрасывает в этот район значительные резервы.

Украинские официальные лица продолжают подчеркивать, что украинские войска имеют возможность провести контролируемый вывод сил из Бахмута, если сочтут нужным.

Министерство обороны Великобритании указывает на погодные условия, которые могут быть на стороне Украины.

В ведомстве заявляют: в то время как украинские силы продолжают оборону Бахмута, в Донецкой области идет потепление, которое несет за собой грязь, бездорожье и ограничивает передвижение по пересеченной местности. Обычно это дает некоторое военное преимущество обороняющейся стороне.

Почти наверняка к концу марта, после прихода тепла, движение по пересеченной местности станет особенно тяжелым. Это еще больше осложнит наземные операции и затруднит передвижение по бездорожью тяжелой бронетехники".