Равенна приветствует возвращение Ocean Viking

49 дней спустя судно Ocean Viking вновь доставило мигрантов в порт Равенны. Благодаря предыдущему опыту операция по приему была развернута быстро и эффективно.

Микеле Де Паскале, мэр Равенны: "Равенне не чужда солидарность. Мы немедленно предоставили наш город для приема прибывших, даже если мы обеспокоены выбором более длинных маршрутов для спасательных судов".

Глава региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини также приветствовал судно Ocean Viking, выразив при этом озабоченность позицией Европы в отношении системы перераспределения.

Стефано Боначчини, глава региона Эмилия-Романья: "Нам нужна система перераспределения мигрантов в Европе, потому что хоть пока мы и не находимся в чрезвычайной ситуации, но мы можем достичь критического момента в ближайшее время. Нам нужно, чтобы Европа приняла в этом участие. Итальянскому правительству в этом уже мало верится. Годами они кричали о закрытии портов и о том, что итальянцы должны быть на первом месте, а теперь, когда они просят о солидарности у других стран, таких как Швеция или Венгрия, то получают ответ - сначала венгры и шведы. Что посеешь, то и пожнешь".

Сотрудники итальянских неправительственных организаций обеспокоены новым указом властей об НПО и опасаются ограничения работы гуманитарных спасательных судов.

Алессандро Порро, SOS Mediterranee: "Этот указ замедляет оперативные возможности морской срочной помощи, как в случае с Ocean Viking, он подрывает операции и необходимость присутствовать там, где есть потребность в спасении. Люди, которых мы спасли, сейчас чувствуют себя вполне хорошо. Но есть ситуации обезвоживания, гипотермии и страданий из-за пыток и насилия в ливийских тюрьмах".

84 мигранта были спасены в международных водах у побережья Ливии. 58 из них - подростки без сопровождения взрослых. После первоначального приема в регионе Эмилия-Романья ими займутся национальные структуры. А 26 взрослых будут распределены по различным районам региона.