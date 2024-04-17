Остров Капри принимает глав МИДа "большой семерки"

By euronews

В центре внимания на министерском саммите - Ближний восток, Иран, Украина

РЕКЛАМА

Лидеры стран большой семерки встречаются на итальянском острове Капри, но ожидать идиллии на переговорах не приходится. Набирающий обороты конфликт на Ближнем Востоке будет доминировать на переговорах с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел крупнейших экономик мира.

В конце трехдневного саммита ожидается, что участники примут совместное обращение к Израилю проявить сдержанность после недавней массированной ракетной атаки Ирана при участии сотен беспилотников.

Также на встрече будет обсуждаться новый раунд санкций, призванных снизить способность Ирана использовать такое оружие как БПЛА и поставлять его союзникам, включая радикальные движения ХАМАС и "Хезболлах".

После нападения Тегерана на Израиль безопасность на месте проведения мероприятия была усилена. Во встрече принимают участие глава МИДа Украины и генеральный секретарь Нато. В повестку дня также включен вопрос о военной помощи Украине.