Марио Драги прочат в председатели Еврокомиссии

Пока рано говорить о том, какую роль мог бы сыграть Марио Драги в будущем Евроcоюзе. Но одно можно сказать наверняка: многие считают, что речь в бельгийском Ла-Юльпе продемонстрировала его готовность взять на себя обязанности однго из руководителей ЕС.

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Слова Марио Драги о будущем Европы и необходимости радикальных перемен, чтобы оставаться конкурентоспособными, получили высокую оценку многих, не только в Италии, но и за рубежом.

В Италии более 1000 человек подписали петицию с призывом поддержать кандидатуру Марио Драги на пост председателя Европейской комиссии. Томазо Греко, инициатор кампании, рассказал нам, почему Марио Драги является подходящим человеком, чтобы возглавить Европу:

"Мы поддерживаем кандидатуру Марио Драги на пост председателя Ервокомиссии, поскольку хотим, чтобы Европа стала сильнее, сплоченнее и авторитетнее. Прежде всего, по международным причинам - я думаю об украинско-российской войне и кризисе на Ближнем Востоке, а также о том, с чем сталкивается Европа. Все эти проблемы можно преодолеть, если Европа станет более единой, но здесь есть и национальные причины. Те партии, которые поддержали правительство Драги, должны рассказать нам, какова их позиция относительно возможной кандидатуры Марио Драги на пост главы Еврокомиссии".

Широко известный рецепт "во что бы то ни стало", который когда-то спас еврозону и пригодился для спасении Италии, когда он стал её премьер-министром, может помочь Европе справиться с огромными проблемами, возникшими в последние несколько лет.

Франческо Липпи, преподаватель экономики в Университете Луисса:

"Это гораздо более серьезная задача, потому что задача "во что бы то ни стало" включала в себя использование инструментов, которые он применил для контроля в роли главы Европейского центрального банка. С одной стороны, он великий технократ, поэтому он понимает природу проблем, с которыми приходится сталкиваться - с другой стороны, он также хороший политик, а ведь многим технократам не хватает такой политической чувствительности".

Но что думают о потенциальной роли Драги на посту председателя Европейской комиссии его соотечественники, итальянцы?

"По моему мнению, Джорджа Мелони примет его кандидатуру. Это выгодно и ей, и Италии".

Некоторым импонирует тот факт, что Драги не имеет политической принадлежности, другие не считают это преимуществом.

_"Он технократ! Когда эти люди появляются, они думают только о своих интересах".

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"Технократические правительства в Италии работали лучше всего в прошлом, поэтому я думаю, что он мог бы быть хорошим председателем Еврокомиссии".

Председатель крайне правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони на посту премьер-министра страны проявила себя как умеренный лидер, продолжив политический курс Драги в Европе, но его кандидатуру на пост главы Еврокомиссии она пока никак не прокомментировала.