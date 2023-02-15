Почему экопротесты в Европе стали столь радикальными?

Изменение климата стремительно ускоряется. И люди по всей Европе используют более радикальные формы протеста. Во Франции, Бельгии и Германии они разрисовывают стены, клеят и бросают вещи - вместо того, чтобы идти на демонстрации.

Чем они руководствуются? — По их мнению, время уходит, и быстро.

В 2022 году экоактивисты из группы "Последнее поколение" 276 раз блокировали движение в Германии. Они требуют ограничить скорость на немецких трассах до 100 км/ч и запретить сжигание угля.

Мы хотим, чтобы люди возмутились тем, что сегодня, в 2023 году, идет снос еще одной деревни для добычи бурого угля… Джоэл Шмитт активист "Последнего поколения"

Правительство и энергетическая компания RWE заключили сделку: угольная эра закончится не к 2038 году, а к 2030. До этого времени добыча будет продолжаться.

Многие экоактивисты используют незаконные методы. Им грозят штрафы и тюремное заключение. Но оправдано ли такое гражданское неповиновение?

Джоэл Шмитт, активист "Последнего поколения":

— Мы движемся к климатическому кошмару... Ни полицейские обыски в наших домах, ни угрозы насилия, ни риск оказаться в тюрьме не остановят нас в борьбе за лучшее будущее... Я провел в тюрьме 23 дня. Через неделю после освобождения я сразу же вернулся на то же место, на ту же улицу (и снова перекрыл ее), и меня приговорили к еще одной неделе заключения.

Сделают ли гнев и отчаяние активистов более радикальными? Или их действия будут определять политические решения?