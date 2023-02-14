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Турция

Сирия открывает ещё два пропускных пункта для доставки гуманитарной помощи

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 Euronews
Палаточный лагерь для жертв землетрясения в Антакье, провинция Хатай, 13 февраля 2023 г.
Палаточный лагерь для жертв землетрясения в Антакье, провинция Хатай, 13 февраля 2023 г.   -  Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Президент Сирии согласился открыть ещё два пропускных пункта на границе Турции  и контролируемых повстанцами северо-западных районов страны для доставки гуманитарной помощи жертвам землетрясения. Об этом Башар Асад заявил в понедельниккоординатору чрезвычайной помощи ООН Мартину Гриффитсу в ходе встречи в Дамаске. Пограничные пункты будут работать три месяца.

Что же касается Идлиба - форпоста противников сирийского режима, ООН получила разрешение на въезд туда только через один пропускной пункт, что серьезно затрудняет доставку помощи.

По данным ООН, озвученным в ходе заседания Совета безопасности за закрытыми дверями, на вечер понедельника число погибших в результате землетрясения превысило в Сирии и Турции 35 тысяч человек (31 643 погибших на юге Турции, по данным государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Afad, 3 688 погибших в Сирии, по информации властей). 

Спустя неделю после землетрясения магнитудой 7,8, в городе Кахраманмараш спасатели обнаружили под завалами собаку. Здесь же был найден Хусейн Бербер: он провёл под руинами 183 часа и стал, по мнению экспертов, одним из последних чудом выживших.

Поскольку шансы найти живых практически равны нулю, приоритетной задачей турецких и сирийских властей становится помощь сотням тысяч людей, потерявшим кров. По данным турецкого правительства, около 1,2 миллиона человек были размещены в студенческих общежитиях, установлено более 206 000 палаток и 400 000 человек эвакуированы из разрушенных районов.

Особое беспокойство вызывает судьба оставшихся без родителей детей. По данным вице-президента Турции Фуата Октая, 574 ребенка были найдены без сопровождения взрослых в обрушившихся зданиях.