Россия заблокировала резолюцию ООН по КНДР

Вето касается продления миссии экспертов по ядерному оружию
Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, продлевающую мандат для группы экспертов ООН, которые следят за выполнением санкций против КНДР, в основном, касающихся ядерного оружия. Срок действия мандата истекает после 30 апреля.
По словам российского посла в ООН, международные санкции против Пхеньяна теряют свою актуальность и оторваны от реальности. Раньше Россия никогда не блокировала работу группы экспертов и не высказывалась против ядерной программы Северной Кореи.
Такие страны, как Великобритания, Украина, США, утверждают, что вето свидетельствует о торговле оружием между Пхеньяном и Москвой.
Закрытие группы экспертов не означает отмены санкций. В то же время это лишит ООН возможности получать обновления и информацию о санкционной деятельности Кореи.