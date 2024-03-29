Россия заблокировала резолюцию ООН по КНДР

By Euronews

Вето касается продления миссии экспертов по ядерному оружию

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Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, продлевающую мандат для группы экспертов ООН, которые следят за выполнением санкций против КНДР, в основном, касающихся ядерного оружия. Срок действия мандата истекает после 30 апреля.

По словам российского посла в ООН, международные санкции против Пхеньяна теряют свою актуальность и оторваны от реальности. Раньше Россия никогда не блокировала работу группы экспертов и не высказывалась против ядерной программы Северной Кореи.

Такие страны, как Великобритания, Украина, США, утверждают, что вето свидетельствует о торговле оружием между Пхеньяном и Москвой.

Закрытие группы экспертов не означает отмены санкций. В то же время это лишит ООН возможности получать обновления и информацию о санкционной деятельности Кореи.