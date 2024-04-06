EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ООН и ЕС требуют от Израиля более "адекватных" мер для защиты населения Газы

акция памяти погибшего сотрудника WCK
акция памяти погибшего сотрудника WCK Авторское право AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Израиль сообщил об открытии еще двух пунктов доставки гумпомощи. Переговоры с ХАМАС снова на грани срыва

РЕКЛАМА

ООН и Европейский союз заявляют, что Израиль по-прежнему не принимает "адекватных" мер по оказанию гуманитарной помощи и защите гражданского населения. В пятницу Израиль объявил, что "временно" откроет еще два контрольно-пропускных пункта. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что этих переходов "недостаточно, чтобы предотвратить голод в Газе". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал "качественного скачка - настоящего изменения парадигмы" в ответе Израиля на гуманитарную ситуацию.

Между тем, переговоры о перемирии в Каире могут снова застопориться. СМИ (CNN) сообщили в пятницу, что ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по обмену заложниками и прекращению огня. 

Террористическая организация "утверждает, что оно не содержит никакого ответа на их запросы", а также "израильское предложение не содержит ничего нового". Представители служб безопасности США и Израиля планировали продолжить переговоры в Каире в эти выходные. Но израильские СМИ сообщают, что "отказ ХАМАС заставил израильских чиновников публично задаться вопросом, есть ли смысл в продолжении переговоров".

Президент США Джо Байден предпринял попытку стимулировать процесс: как сообщает "The Times of Israel" со ссылкой на неназванного представителя администрации Байдена, президент США написал письма лидерам Египта и Катара, призвав их "оказать давление на ХАМАС, чтобы тот согласился на сделку с Израилем по заложникам".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль вывел войска из больничного комплекса Аш-Шифа в секторе Газа

Израиль должен увеличить помощь Газе - Международный суд ООН

Удар по сотрудникам World Central Kitchen: ЦАХАЛ увольняет двух офицеров

ООН Израиль Сектор Газа Война Израиля с ХАМАС