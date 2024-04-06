ООН и ЕС требуют от Израиля более "адекватных" мер для защиты населения Газы

By Euronews

Израиль сообщил об открытии еще двух пунктов доставки гумпомощи. Переговоры с ХАМАС снова на грани срыва

РЕКЛАМА

ООН и Европейский союз заявляют, что Израиль по-прежнему не принимает "адекватных" мер по оказанию гуманитарной помощи и защите гражданского населения. В пятницу Израиль объявил, что "временно" откроет еще два контрольно-пропускных пункта. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что этих переходов "недостаточно, чтобы предотвратить голод в Газе". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал "качественного скачка - настоящего изменения парадигмы" в ответе Израиля на гуманитарную ситуацию.

Между тем, переговоры о перемирии в Каире могут снова застопориться. СМИ (CNN) сообщили в пятницу, что ХАМАС отверг последнее предложение Израиля по обмену заложниками и прекращению огня.

Террористическая организация "утверждает, что оно не содержит никакого ответа на их запросы", а также "израильское предложение не содержит ничего нового". Представители служб безопасности США и Израиля планировали продолжить переговоры в Каире в эти выходные. Но израильские СМИ сообщают, что "отказ ХАМАС заставил израильских чиновников публично задаться вопросом, есть ли смысл в продолжении переговоров".

Президент США Джо Байден предпринял попытку стимулировать процесс: как сообщает "The Times of Israel" со ссылкой на неназванного представителя администрации Байдена, президент США написал письма лидерам Египта и Катара, призвав их "оказать давление на ХАМАС, чтобы тот согласился на сделку с Израилем по заложникам".