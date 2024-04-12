В США подтвердили сообщения о голоде в Газе

Глава агентства USAID согласилась с данными экспертов ООН, объявивших 5-й уровень отсутствия продовольственной безопасности в северных районах анклава – "Голод" и "Катастрофа". Под сильным давлением США Израиль пообещал резко увеличить объёмы помощи.

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Агентство США по международному развитию (USAID) впервые публично согласилось с оценкой, что на севере сектора Газа уже наступил голод. На слушаниях в Конгрессе Саманта Пауэр, главный американский представитель по гуманитарным вопросам, назвала "достоверными" данные экспертов ООН, которые отнесли северные районы анклава, наиболее отрезанные от помощи, к фазам "Голод" и "Катастрофа".

Это означает, что около 210 000 человек (70% населения зоны) страдают от острого недоедания.

В недавнем отчёте глобальной инициативы по комплексной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) говорилось, что жители севера Газы могут столкнуться с голодом "в любой момент между серединой марта и маем 2024 года".

"Наводнить Газу гуманитарной помощью"

Израиль, находящийся под сильным международным давлением, объявил, что новый наземный переход в северную часть Газы будет открыт "в ближайшее время".

На днях министр обороны Йоав Галлант пообещал "наводнить Газу гуманитарной помощью" и довести её до 500 грузовиков в день, отметив, что израильское оборонное ведомство "очень серьёзно относится" к просьбам Соединённых Штатам.

В ООН признают, что Израиль "работает" над увеличением объёмов помощи, но "ещё не реализовал все меры, о которых было объявлено".

Региональная напряжённость

Израиль готовится к возможной эскалации после предупреждений официальных лиц США о том, что Иран может совершить неминуемую атаку на американские или израильские объекты в регионе.

Премьер Нетаньяху заявил, что его страна разработала стратегию на случай возможных атак. "Мы установили простое правило: кто бы ни причинил нам вред, мы причиним вред им. Мы готовы удовлетворить все потребности государства Израиль в области безопасности, как в оборонительном, так и в наступательном плане", – добавил он.

"Атака с иранской территории стала бы явным доказательством намерений Тегерана обострить ситуацию на Ближнем Востоке и перестать прятаться за спинами своих прокси. За последние несколько месяцев мы усовершенствовали и расширили наши наступательные возможности, и мы знаем, как действовать в случае необходимости", – заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В четверг на переговоры в Израиль прибыл командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла на фоне угроз Тегерана "отомстить" за авиаудар, нанесённый 1 апреля по зданию иранского посольства в Дамаске.

Тысячи харедим протестуют у центра призыва в ЦАХАЛ в Иерусалиме

Военные усилия израильского правительства не находят поддержки у ультраортодоксов, которые яростно протестуют против возможного призыва в армию.

В четверг генеральный прокурор Израиля сообщил кабинету министров, что "нет никаких юридических оснований" для освобождения харедим от военной службы.

В прошлом месяце Верховный суд Израиля постановил прекратить государственные субсидии для многих ультраортодоксов, которые не служат в армии.

Большинство израильских мужчин обязаны отслужить почти три года, а затем числятся в резерве, в то время как многие женщины служат два года. Израильские арабы не обязаны служить в армии, хотя некоторые из них идут добровольцами.

Политически влиятельные ультраортодоксальные евреи, которые составляют примерно 13% населения, с момента основания государства Израиль получили освобождение от службы, если они учатся на дневном отделении Иешивы или религиозной семинарии.