Европейские города боятся воды, но она их настигает

Экстремальные погодные явления становятся всё более частыми, а их последствия всё разрушительнее. Недавний оползень на острове Искья — лишь один из свежих х примеров. Наш корреспондент Моника Пинна проехала по Италии, Германии и Франции, чтобы узнать, как европейские города адаптируются к опасностям, связанным с изменением климата.

Незаконное жилье и нулевая техподдержка

В ноябре прошлого года оползень в муниципалитете Казамиччола-Терме на острове Искья унёс жизни двенадцати человек. Пятьсот жителей были эвакуированы. Некоторые до сих пор отстаивают свое право жить в зоне природного риска, где многие дома возведены незаконно.

Ведётся расследование. По мнению экспертов, ключом к объяснению катастрофы следует считать отсутствие технического обслуживания системы управления ливневыми стоками в сочетании с рекордным уровнем осадков.

"Наводнение нельзя предотвратить"

В прошлом году внезапные наводнения прокатились и по долине реки Ахр в Германии, там погибли более 130 человек. Только 34 из тысяч поврежденных домов не будут восстановлены. Местные против эвакуации, предпочитая риск переезду. Управление руслом реки имеет решающее значение для защиты жителей, - утверждают специалисты. "Наводнения нельзя предотвратить, но можно уменьшить ущерб",- уверен Патрик Клудинг, управляющий водопроводными станциями в Кёльне.

Монтаж мобильных барьеров, Кельн. Euronews

В последние тридцать лет в городе была разработана одна из самых передовых в мире систем прогнозирования и профилактики наводнений. Рейн эксперты Кёльна держат под контролем с помощью мобильной системы защиты - речь идет о скоростном развертывании складных заграждений в ключевых для распространения воды точках.

Укрытия на высоте

После того, как в 2010 году шторм "Ксинтия" унес жизни 29 человек в Ла-Фот-сюр-Мер на западе Франции, власти разработали сложную систему для защиты городов от последствий изменения климата. Сеть поднятых над землей шелтеров и дамб, клапаны на трубах плюс новые строительные нормы — вот далеко не полный перечень принятых решений.

"Чтобы подняться наверх, надо было спуститься в салон, а вода всё прибывала", - вспоминает местная жительница Элизабет, потерявшая в наводнении мужа и внука. Теперь местные жители обязаны экипировать дома надстройкой, которая может служить укрытием, власти выделяют на эти цели субсидии. Всего департамент Вандея вложил в борьбу с наводнениями до 100 миллионов евро.

Похоже, что европейские города пока проигрывают гонку со временем, внедряя меры защиты после того, как случилась трагедия.