Трагедия на итальянском острове Искья

По меньшей мере пять человек погибли в результате схода оползня, вызванного ливневыми дождями на итальянском острове Искья.

В городе Казамиччола грязевые потоки снесли несколько домов и затопили улицы. Машины и автобусы, припаркованные рядом с портом, смыло в море. Власти острова эвакуировали 200 человек

По данным синоптиков, в пятницу на Искье выпали сразу 120 миллиметров осадков. Неблагоприятные погодные условия затрудняют работу спасателей и волонтёров по прочёсыванию холмистой местности острова. В поисковых работах задействованы беспилотники.

Серьезная ситуация сложилась и в другом городе Искья - Лакко-Амено. По словам мэра, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, и около 30 человек оказались заблокированными в своих домах.

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение на Искье и выделило на неотложные нужды 2 миллиона евро.