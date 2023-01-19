Боснийцы делятся опытом с украинцами

Боснийцы пытаются помочь украинцам своим опытом выживания - в частности, рассказывая о том, как вырабатывать электроэнергию, когда энергосистема разрушена врагом.

Жители Горажде построили мини-электростанции на реке Дрина у себя дома 30 лет назад, во время боснийской войны. Электроэнергия, вырабатываемая генераторами, установленными на деревянных колёсах, по кабелям подавалась в городскую больницу и здания у реки. Первый такой генератор был построен небольшой командой инженеров-механиков и электриков из деталей транспортных средств и оборудования, собранных на разбомблённых заводах города.

Азиз Лепеница - профессор инженерного дела на пенсии и член группы, которая строила гидроэлектростанции Горажде во время войны.

"У нас не было чертежей, тогда на это не было времени. Мы всё делали в уме. Это было трудное время, но наш моральный дух был высок", — говорит профессор, который теперь взял на себя задачу самому показать студентам, как правильно делать чертежи и технические расчёты для Украины.

Губернатор области Горажде Эдин Кулов сообщил, что к нему обратилась делегация Европейского союза в Боснии с вопросом, есть ли у них какие-либо материалы для помощи украинцам.

"За пять-шесть дней мы собрали все, что смогли найти. Даже дали объявление по радио и попросили людей помочь. Мы всё отправили в ЕС, и они уже поделились этим с Украиной", - говорит губернатор.

Горажде долгое время находился в осаде, под снайперским и артиллерийским обстрелом сербов. Мини-электростанции стали символом стойкости и решимости его жителей. Город выстоял, он был единственным анклавом в восточной Боснии, так и не заняли сербские войска.