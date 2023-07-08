Марш мира в память о геноциде в Сребренице

В традиционном марше через леса в память о резне 1995 года приняли участие порядка 4 тысяч человек.

На востоке Боснии и Герцеговины прошёл традиционный марш мира в память о резне в Сребренице – самом массовым убийстве в Европе после Второй мировой войны.

11 июля 1995 года в город вошла армия боснийских сербов, в последующие дни в его окрестностях были убиты 8 тысяч мусульман.

По словам организаторов, в этом году около 4 тысяч человек отправились в 100-километровый путь по дороге, по которой боснийские мусульмане пытались спастись, но были взяты в плен и расстреляны.

Вот что говорят выжившие после геноцида:

– Я участвую в этом марше, чтобы оживить воспоминания, которые до сих пор в моей голове, – воспоминания о брате и друзьях, которые лежат здесь.

– Охватывают самые разные эмоции, когда приходишь сюда, когда вспоминаешь всех убитых людей в 1995 году и сравниваешь это с сегодняшней ситуацией.

В Боснии и Герцеговине, стремящейся в ЕС, сохраняется политическая и этническая напряжённость. Недавно власти в Бане-Луке, Республика Сербская, грозящие объявить референдум об отделении, приняли закон, приостанавливающий решения Конституционного суда в Сараеве.