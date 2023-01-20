"Он является целью для российских спецслужб"

У сбежавшего в Норвегию экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева есть все основания опасаться за свою жизнь. Об этом говорят правозащитники, помогавшие ему покинуть Россию. Прежде, чем перейти границу, Медведев несколько месяцев скрывался на российской территории.

Он заявил, что готов предоставить в суде свидетельства о военных преступлениях ЧВК, которые могут скомпрометировать и представителей российского руководства.

Владимир Осечкин, правозащитник:

"Показания Андрея Медведева могут стать одним из кирпичиков фундамента для трибунала в отношении Пригожина и даже Путина. С учётом того, что Кремль и Пригожин опасаются разоблачений, и всячески стараются их избегать, я не исключаю, что он является одной из целей для российских спецслужб, для российских убийц-киллеров, и для киллеров-наёмников из службы безопасности Евгения Пригожина".

Власти Норвегии пока не готовы сказать, будет ли предоставлено бывшему наёмнику политическое убежище; Медведев сам признал, что бежал не по идеологическим соображениям, а после того, как ему продлили контракт без его согласия.