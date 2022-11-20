Пожар в центре Москвы локализован

Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы локализован. К тушению огня были привлечены почти 40 единиц спецтехники и 110 человек личного состава МЧС Москвы. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами площадью 500 квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти возможных.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте пожара специалистами лаборатории взяты пробы воздуха. "Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.