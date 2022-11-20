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мир

Пожар в центре Москвы локализован

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 Euronews
Пожар в центре Москвы
Пожар в центре Москвы   -   Авторское право  RUMES via EVN

Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы локализован. К тушению огня были привлечены почти 40 единиц спецтехники и 110 человек личного состава МЧС Москвы. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами площадью 500 квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. 

В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте пожара специалистами лаборатории взяты пробы воздуха. "Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.