Трагедия под Лионом: несчастный случай или поджог?Комментарии
Шок и скорбь в французском Во-ан-Велене, пригороде Лиона, где в ночь на пятницу загорелся жилой дом. По последним данным, предоставленным префектурой, 10 человек погибли, 20 получили лёгкие ранения, четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии, десять человек уже выписаны из больницы.
Муниципальные власти эвакуировали около сотни человек.
Пламя вспыхнуло на первом этаже здания. По словам очевидцев, которые приводит агентство "Франс-Пресс", некоторые жильцы выпрыгивали из окон своих квартир.
На месте побывали глава МВД Франции и министр жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщают местные СМИ, на помощь пострадавшим уже собрано больше 30 тысяч евро в ходе онлайн-кампании (по состоянию на 20:00). Жители агломерации приносят еду и тёплые вещи.
Прокуратура Лиона устанавливает причины пожара. Следователи не исключают ни одну из версий, в том числе поджог. При общении с прессой и чиновниками жильцы сообщили, что в нескольких метрах от дома открыто торгуют наркотиками, полиции якобы об этом известно.
В Во-ан-Велене с молодым населением сложная социальная ситуация. Согласно Национальному институту статистики (Insee), треть жителей находятся за чертой бедности.