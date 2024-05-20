By Euronews

Прокурор МУС намерен добиваться выдачи ордера на арест руководства Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и лидеров ХАМАС.

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Главный прокурор Международного уголовного суда заявил в понедельник, что намерен добиваться выдачи ордеров на арест руководства Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и лидеров ХАМАС.

Карим Хан заявил, что Нетаньяху, его министр обороны Йоав Галлант и три лидера ХАМАС несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа и Израиле в ходе семимесячной войны.

Говоря о действиях Израиля, Хан заявил, что “последствия использования голода в качестве метода ведения войны наряду с другими нападениями и коллективным наказанием гражданского населения Газы", включая женщин и детей, "широко известны".

Говоря о действиях ХАМАС 7 октября, прокурор МУС заявил, что своими глазами видел "эти нападения" и "глубокие последствия ареступлений, о которых говорится в поданных сегодня заявлениях". Разговаривая с выжившими, Карим Хан узнал, что "самые глубокие узы между родителями и детьми были искажены, чтобы причинить и тем и другим неизмеримую боль с помощью рассчитанной жестокости и крайнего бессердечия". Эти действия, по его мнению, требуют привлечения к ответственности.