Война в Украине. Закон о мобилизации, новые удары и эвакуация населения

By Euronews

Зеленский снова призывает союзников поставить систем ПВО при сложной ситуации на фронте

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В субботу в Украине вступил в силу закон о мобилизации, вызывающий разногласия, поскольку Киев пытается увеличить численность войск после того, как Россия начала новое наступление, которое, как опасаются некоторые, может вплотную приблизиться ко второму по величине городу Украины.

Законодательство, которое было смягчено по сравнению с первоначальным проектом, облегчит идентификацию каждого призывника в стране.

Он также предусматривает стимулы для солдат, такие как денежные премии или деньги на покупку дома или автомобиля, которые, по мнению некоторых аналитиков, Украина не может себе позволить.

Законодатели тянули с принятием закона несколько месяцев и приняли его только в середине апреля, через неделю после того, как Украина снизила возраст для мужчин, подлежащих призыву, с 27 до 25 лет.

Эти меры отражают растущее напряжение, которое более чем двухлетняя война с Россией оказывает на украинские войска, которые пытаются удержать линию фронта в ходе боевых действий, истощивших ряды и запасы оружия и боеприпасов в стране.

Новые меры встречают поддержку одних и сомнения других. Так один из военнослужащих с позывным "Рохас" говорит, что настоящие "заложники" ситуации - не призывники, а ветераны на передовой, которым пора на отдых.

Муниципальный служащий Николай Дорошук, 47 лет, переживает, что призыв на военную службу персонала приведет к снижению качества обслуживания. Ему вторит владелец автосервиса, 68-летний Алексей. Он опасается того, что бизнес придется закрыть, так как, по его подсчетам, 70% технического персонала будет мобилизовано.

Российские войска продолжили в субботу наносить авиаудары по Харькову и области. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов. В регионе продолжаются ожесточенные бои.

Киев пытается увеличить численность войск после того, как Россия начала новое наступление, которое, как опасаются некоторые, может вплотную подойти к Харькову. Российские войска активизировали наступление в субботу, 18 мая.

Сотрудники МЧС Украины и полиции эвакуировали жителей поселка, расположенного недалеко от границы. Около 2 500 человек были эвакуированы из Вовчанска. ВСУ уничтожили 37 дронов-камикадзе на юге Украины, в том числе в Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению международной поддержки, заявив о напряженной ситуации на линии фронта и новых атаках. Зеленский заявил, что его страна испытывает острую нехватку оборудования, необходимого для отражения российских ударов, и располагает лишь 25% необходимых систем ПВО.

Минобороны РФ сообщает об отражении атак ВСУ по Краснодарскому краю, Белгородской области и Крыму. В то же время поступают данные о пожаре в Славянске-на-Кубани, где один из беспилотников упал на территории НПЗ.