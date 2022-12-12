Крупный пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе под Москвой

В торговом центре "Стройтракт" в Балашихе утром в понедельник, 12 декабря произошел пожар. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, вызванное сильным дождём.

В результате инцидента пострадал охранник ТЦ, он госпитализирован.

Около 8:30 утра на открытой площадке перед торговым центром загорелись стройматериалы, после чего огонь распространился на первый этаж здания. По данным МЧС, площадь пожара составила 10 тысяч кв.м.

К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, более 100 человек и 35 единиц техники. Все сотрудники ТЦ были эвакуированы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело и собирается установить причины и обстоятельства пожара.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара может достигать 10 млрд рублей.

Серия пожаров?

В рекордную сумму оценил ВСС ущерб от пожара в ТЦ OBI в подмосковных Химках ранним утром 9 декабря: от 20 до 30 млрд рублей. За несколько часов пожар полностью уничтожил здание на площади 5 тысяч кв. м.

ТЦ OBI в Химках выгорел до тла (9 декабря 2022 г.) Kirill Zarubin / AP Photo

В пожаре в Химках погиб 1 человек, это был охранник ТЦ OBI. Следствие работает над разными версиями причин крупного пожара и выясняет, мог ли это быть умышленный поджог с целью получения страхового бонуса.

В июле 2022 года активы голландского холдинга, владевшего OBI, были распроданы и отчасти перешли в руки двух бизнесменов, россиянину Илье Колобкову и гражданину Израиля Иозефу Лиокумовичу.

Ещё один пожар разрушил старинный московский особняк Лопухиных конца XVII века в Малом Знаменском переулке рядом с Пушкинским музеем и в полутора км от Кремля. Пожар удалось локализовать на площади 50 кв.м, но в здании обрушились старинные перекрытия.