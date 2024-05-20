Высокий суд Лондона: Ассанж сможет обжаловать экстрадицию в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж имеет основания обжаловать свою экстрадицию в США. Такое решение принял Высокий суд Лондона.

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может обжаловать решение о его экстрадиции в США. Такой вердикт вынес Высокий суд Лондона. Экстрадиция Ассанжа была приостановлена в марте этого года после того, как Высокий суд Лондона заявил, что США должны предоставить гарантии по делу Ассанжа. Речь шла о том, что ему не будет грозить смертная казнь, его права не будут ущемлены в суде, и он сможет пользоваться свободой слова.

В понедельник судьи пришли к выводу, что представленных США материалов недостаточно и они разрешат подать апелляцию.

Супруга Ассанжа Стелла сказала, что это "хороший знак". Она также призвала президента США Джо Байдена снять с него обвинения. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, выступающий против содержания Ассанжа под стражей (подсудимый является гражданином Австралии), назвал решение обнадеживающим.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии прекратить дело и позволить Ассанжу вернуться на родину.

С 2012 по 2019 год Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. После того, как Эквадор лишил журналиста права на политическое убежище, Ассанж был отправлен в британскую тюрьму строгого режима.

Его сторонники говорят, что пребывание в тюрьме, а также судебные тяжбы уже сказались на его физическом и психическом здоровье.

52-летнему Ассанжу предъявлено 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в США после того, как в 2010 году он опубликовал множество секретных документов, касающихся действий американских военных во время войн в Афганистане и Ираке. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.