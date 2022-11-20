ОБНОВЛЕНИЕ: восемь погибших при пожаре в центре Москвы

По меньшей мере восемь человек стали жертвами пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы, уточнили в понедельник утром в МЧС. Тела погибших были обнаружены при разборе завалов. Один человек пострадал.

С огнем боролись 40 единиц спецтехники и 110 человек личного состава МЧС Москвы. Спустя девять часов пожар удалось потушить.

Возгорание произошло днём в воскресенье, его площадь составила 2,5 тысячи кв. метров. Между этажами произошло обрушение. В СК сообщили, что пожар произошел из-за ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В экстренных службах добавили, что причинами пожара стали, по предварительной версии, неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.