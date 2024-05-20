Иранцы оплакивают президента

Скорбные марши идут по улицам иранских городов. Страна в трауре. Похороны президента Ибрахима Раиси пройдут в четверг

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По всему Ирану продолжается траур в связи с гибелью президента Ибрахаима Раиси и его соратников. В Тегеране, Тебризе, Лорестане и других городах иранцы вышли на улицы, чтобы вместе выразить свою скорбь.

Похороны Раиси пройдут в четверг в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны в мавзолее имама Резы. Церемония прощания пройдёт во вторник в Тебризе.

Среди погибших вместе с президентом был и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Вертолёт, на борту которого они находились, потерпел крушение в горной местности недалеко от Азербайджана. Президент возвращался в Иран после церемонии открытия плотины вместе со своим азребайджанским коллегой. Иранские СМИ сообщают, что в результате кататрофы погибли 9 человек, включая экипаж.

По данным иранских властей, вертолёт был вынужден совершить жесткую посадку после того, как попал в затруднительное положение из-за сильного тумана и плохой погоды.