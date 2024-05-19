Сильные наводнения в Бельгии, Франции, Германии

By Euronews

Затоплены дороги, реки вышли из берегов, работают спасатели.

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Муниципалитет Воерен в Бельгии пережил самое сильное наводнение за всю свою историю. В субботу вечером небольшая речка Бервийн вышла из берегов после сильного ливня. В мгновение ока был затоплен лимбургский муниципалитет Мёлинген.

Сейчас уровень воды упал, и можно приступать к очистным работам. Но 500 семей по-прежнему остаются без электричества.

Премьер-министр Александр де Кроо отправился в Лес-Фурон (Воерен), чтобы осмотреть ущерб, нанесенный наводнением прошлой ночью.

Глава федерального правительства встретился с местным мэром Йорисом Гаенсом и пообщался с пострадавшими жителями, обещая помощь и поддержку.

Северо-восток Франции также остается во власти стихии. В департаменте Нижний Рейн дождь идет с вечера четверга. В районе Мозеля силой течения был снесен автомобиль. Река вышла из берегов, и поток был очень мощным. Затопило также Сент-Авольд, центр города Димерингена. В окрестностях Саверна вода неумолимо поднимается.

Другая река, Цорн, вышла из берегов. К вечеру около пятидесяти дорог оставались заблокированными, прежде всего в Мозеле. В регионе был объявлен режим повышенной опасности из-за дождей и паводков. По автотрассам движение также было перекрыто.