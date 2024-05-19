Израиль обнаружил тело четвертого заложника. Раскол военного кабинета

By Euronews

Новые удары по сектору Газа привели к жертвам в Рафахе и Джабалии

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Израиль сообщил об обнаружении и репатриации четвертого тела убитого ХАМАС заложника. Операция в Рафахе и лагере беженцев Джабалия минувшей ночью привела к новым жертвам. Около 50 палестинцев погибли в результате обстрелов и рейдов ЦАХАЛ в жилых домах, только 28 человек - рядом с больницей Камаль Адван на севере Газы. 12 человек убиты и 25 ранены при обстреле в Джабалии, пятеро - в лагере Нусейрат в центре анклава, четверо - при рейде в доме в Хан-Юнисе.

Военные сообщают, что цель - террористы, виновные в захвате и удержании заложников, и рапортуют об уничтожении членов ХАМАС и активистов радикальных группировок. "Бригады аль-Кудс", боевое крыло "Исламского джихада", сообщают о жестоких боях с израильтянами на востоке Рафаха, куда ЦАХАЛ вошел 7 мая. По данным Минобороны, погибли двое израильтян.

Главный пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари объявил в субботу, что было найдено четвертое тело израильского заложника,

через день после того, как израильские войска нашли тела трех заложников в Газе.

Хагари назвал имена четырех заложников: Шани Лоук (также гражданка Германии), Амит Бускила, Ицхак Гелерентер и Рон Биньямин. Они были убиты боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале "Нова", а их тела были вывезены в Газу.

В южных регионах Израиля утром снова была слышна воздушная тревога. Сообщается о запусках ракет по Сдероту из сектора Газа. По сообщениям властей Палестинской автономии, военные ЦАХАЛ вошли в населенные пункты на Западном берегу, в частности, в пригороды Рамаллаха и Шхем.

Тысячи людей собрались в субботу вечером в Тель-Авиве, требуя немедленного освобождения всех остающихся (порядка ста человек) в руках террористов заложников. Демонстранты призывали к отставке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и проведению новых выборов. Они выступают за немедленное перемирие с ХАМАС.

Также в субботу Бенни Ганц, популярный в стране центристский член военного кабинета Израиля, состоящего из трех человек, пригрозил выйти из состава правительства. Он требует от премьер-министра Биньямина Нетаньяху представления послевоенного плана для сектора Газа.

Ганц установил крайний срок - 8 июня, до которого должен быть разработан план по достижению шести "стратегических целей", включая прекращение правления ХАМАС в Газе и создание многонациональной гражданской администрации сектора.

"Если для вас национальное важнее личного, вы найдете в нас партнеров по борьбе, - сказал он. - Но если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию в пропасть, мы будем вынуждены покинуть правительство".

Нетаньяху назвал эти комментарии "пустыми словами", которые означают "поражение Израиля".

Это заявление углубляет раскол в израильском руководстве более чем за семь месяцев войны, в которой Израилю пока не удалось достичь заявленных целей: уничтожить ХАМАС и вернуть десятки заложников, похищенных во время нападения боевиков 7 октября. Нетаньяху находится под растущим давлением на нескольких фронтах, включая международный.