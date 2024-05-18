Владимир Зеленский: "Наша задача - не дать России расширить войну"

By Euronews

Новые российские удары по Харькову и Одессе. Украинские беспилотники атаковали Крым и Краснодарский край

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Воздушная тревога объявлялась минувшей ночью в нескольких регионах Украины. Сообщается о взрывах в Харьковской, Полтавской, Винницкой областях. Два человека погибли в Харькове, 25 получили ранения. Об этом сообщил мэр второго по величине города Украины Игорь Терхов. Харьков подвергается авиаударам практически ежедневно, поскольку в регионе продолжаются интенсивные бои.

Один человек погиб и восемь получили ранения в пятницу в результате российских авиаударов по Одессе. Пять человек были госпитализированы, еще трое получили помощь на месте.

Спасатели сообщили, что 58 пожарных и 16 единиц техники боролись с крупным пожаром, охватившим 8000 квадратных метров.

В других местах украинские войска пытались остановить продвижение российских войск на северо-востоке Харьковской области, начавшееся в конце прошлой недели.

Недавние российские атаки были направлены на восточную часть Донецкой области, а также на Черниговскую и Сумскую области на севере и на юг Запорожской области. Эксперты считают, что цель - дальнейшее истощение украинских ресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что "задача Украины - не допустить попытки России расширить войну, не дать оккупанту разрушить и линию фронта, и нашу дипломатию".

"Конечно, мы работаем над тем, чтобы Украине было предоставлено больше средств противовоздушной обороны. Мы работаем со всеми нашими партнерами на постоянной основе, и мы их убеждаем", - сказал Зеленский в своем ночном видеообращении.

Он также рассказал о текущей ситуации в энергетическом секторе Украины на фоне российских атак на объекты инфраструктуры страны и призвал украинцев осознанно относиться к потреблению электроэнергии.

Украина ждет от западных партнеров отсроченных поставок важнейшего оружия и боеприпасов.

Минобороны России в пятницу показало кадры, на которых российские военные самолеты и патрульные катера уничтожают шесть морских беспилотников в Черном море. Министерство также сообщило, что российские ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Крымом, еще 44 - над Краснодарским краем и шесть - над Белгородской областью.

Налеты беспилотников на Крым ознаменовали попытку Киева нанести ответный удар в ходе наступления Москвы на северо-востоке Украины, которое усилило давление на превосходящие по численности и вооружению украинские силы.

Также известно, что нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Туапсе, который входит в десятку крупнейших в стране и является единственным НПЗ на черноморском побережье России, накануне снова остановил работу.

После атаки украинских беспилотников на заводе мощностью 12 млн тонн нефти в год возник пожар, после которого предприятие прекратило переработку сырья, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.