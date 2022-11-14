Демократы устанавливают контроль над Сенатом благодаря победе в Неваде

Демократы сохранят контроль над Сенатом США после того, как было подтверждено переизбрание сенатора Кэтрин Кортез Масто в штате Невада, с перевесом всего в 6,5 тясяч голосов. Это крупная победа для президента Джо Байдена, несмотря на то что, окончательные результаты промежуточных выборов в Конгресс США станут известны лишь 6 декабря, когда будет объявлен победитель на пост сенатора от Джорджии: в этом штате также явно лидирует кандидат от демократов.

В то же время, республиканцы по-прежнему близки к тому, чтобы получить контроль над Палатой представителей США: чиновники продолжают подсчет бюллетеней, опущенных в урны в ходе голосования на промежуточных выборах 8 ноября.

Кортез Масто одержала победу над кандидатом республиканцев Адамом Лаксалтом, бывшим генеральным прокурором штата, которого также поддержал экс-президент Дональд Трамп.

Победа Масто в Неваде, после того как сенатор-демократ Марк Келли был переизбран в Аризоне под вечер в пятницу (11 ноября), позволит демократам контролировать по меньшей мере 50 кресел в Сенате, 100-местной верхней палате Конгресса. При этом вице-президент Камала Харрис сможет разрешать спорные голосования, добавляя свой голос при полном равенстве голосов.

"Америка доказала, что мы верим в нашу демократию, что корни демократии глубоки и сильны", - сказал на пресс-конференции лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер.

В настоящее время Сенат разделен 50/50 между демократами и республиканцами. Новый состав Сената будет приведен к присяге 3 января 2023 года.

Сохранение контроля над Сенатом означает, что демократы по-прежнему смогут утверждать кандидатуры на высшие посты в государстве, предложенные президентом Байденом, как например, федеральных судей. Если в ближайшие два года (по естественным причинам) откроется вакансия, это обеспечит администрации новое назначение в Верховный суд, где, согласно конституции, должности сохраняются пожизненно.

Если сенатор-демократ Рафаэль Уорнок победит во втором туре выборов 6 декабря в Джорджии республиканца Хершела Уокера, это увеличит демократическое большинство в Сенате до 51 против 49. Это даст демократам дополнительное преимущество в принятии тех немногих законопроектов, которые могут быть приняты простым большинством голосов, вместо 60, необходимых для принятия основного объёма законов.

Проигрыш республиканцев в штате Вашингтон

Через несколько дней (или даже недель) станут известны результаты выборов в Палату представителей по достаточному числу округов, чтобы определить, какая партия заручится большинством в нижней палате из 435 мест. Здесь республиканцы по-прежнему лидируют, но результаты по нескольким округам продолжают поступать, в том числе из густонаселённой и либерально настроенной Калифорнии.

Байден, выступая на полях саммита АСЕАН в Камбодже, заявил, что теперь его партия будет сосредоточена на победе в гонке за сенаторское кресло в Джорджии. Но перспективу сохранения контроля демократов над Палатой представителей он оценил как возможную "лишь с большой натяжкой".

В случае их вероятной победы на выборах в Палату представителей, республиканцы обещают свернуть законодательные инициативы Байдена в борьбе с изменением климата. Они также собираются поставить "на поток" отках от налоговых сокращений 2017 года, срок действия которых истекает. Кроме того республиканцы запланировали расследование деятельности администрации Байдена и парламентскую проверку сына президента, который, как выяснилось, состоял в деловых отношениях с парнёрами в Украине и Китае.

В субботу демократы одержали значительную победу на выборах в Конгресс в 3-м округе штата Вашингтон, где кандидат демократов Мари Глузенкамп Перез победила Джо Кента, поддержанного Трампом.

В Неваде демократ Циско Агилар победил в гонке за пост следующего госсекретаря штата - высшего должностного лица, ответственного за проведение выборов. Победил он республиканца Джима Марчанта, который поддерживал Трампа в его спекулятивном утверждении о проигрыше выборов в 2020 году из-за фальсификации результатов голосования.

Демократы также победили республиканских кандидатов в Мичигане и Аризоне, которые поддержали риторику Трампа и претендовали на высшие должностные посты, каждый в своём штате.

В копилку демократов добавилась также победа сенатора от Аризоны Марка Келли, который сохранил свое кресло, победив республиканца Блейка Мастерса. Мастерс, как и Лаксалт в Неваде, получил поддержку на выборах от экс-президента Трампа и до последнего момента отказывался признавать своё поражение.

Сентатор-демократ Марк Келли (на первом плане) в ходе дебатов с поддержанным Трампом республиканцем Блейком Мастерсом Ross D. Franklin/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Мы видели последствия, которые возникают, когда лидеры отказываются принимать правду и сосредотачиваются больше на заговорах прошлого, чем на решении проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал сенатор Келли, бывший боевой летчик ВМС и астронавт, в короткой победной речи перед своими сторонниками в Финиксе.

В гонке за пост губернатора Аризоны, демократка Кэти Хоббс удерживает преимущество над республиканкой Кари Лейк, еще одной сторонницей прозиции Трампа по отрицанию результатов выборов.

На кону руководящие посты в судебной системе

Сенат под контролем демократов обеспечит Байдену гарантию того, что его кандидатуры на замещение десятков должностей федеральных судей будут утверждены. Это станет особенно важно для демократов, если место в Верховном суде, где сейчас консервативное большинство 6-3, освободится в течении следующих двух лет, до истечения полномочий Байдена.

Когда уходящий Сенат вернется в понедельник на рабочую сессию после выборов, которая может продлиться до конца декабря, Шумер намерен немедленно утвердить еще двух федеральных судей, ожидающих окончательного голосования.

Весь год над промежуточными выборами в Конгресс давлела фигура Трампа, который использовал свою неизменную популярность среди консерваторов с жесткими взглядами, чтобы повлиять на кандидатов, выдвинутых республиканцами для участия в выборах на всех уровнях: в Конгресс, на губернаторский пост и на муниципальном уровне.

Учитывая не особо успешные показатели республиканцев на выборах во вторник, даже если они получат большинство в Палате представителей, Трампа уже ставят в упрёк то, что он поддержал кандидатов, которые без того не смогли привлечь достаточно широкий электорат.

Поражение республиканцев в Джорджии может еще больше снизить популярность Трампа, поскольку по мнению аналитиков, на этой неделе он рассматривает возможность объявить о третьей попытке баллотироваться на пост президента в 2024 году.