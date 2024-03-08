"О положении Союза": Байден обвинил Трампа в "преклонении" перед Путиным

Джо Байден, кандидат на собственное переизбрание, разбавил ежегодное президентское послание нападками на своего предшественника и республиканцев. Трамп, в свою очередь, критиковал своего конкурента в режиме реального времени в своей соцсети.

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Развеять опасения по поводу своего возраста и физической формы и обозначить, что отличает его от своего главного соперника – Джо Байден в последний раз за нынешний срок огласил послание "О положении Союза".

В 68-минутном выступлении глава Белого дома противопоставлял себя Дональду Трампу по вопросам абортов, иммиграции, налогов и помощи Украине.

По подсчётам CNN, Байден 13 раз упомянул своего предшественника, ни разу не назвав его по имени.

"Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной", – отметил, в частности, американский лидер.

Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, что тот может делать что ему заблагорассудится. Это цитата. Бывший президент действительно так сказал, прогнувшись перед российским лидером. Я считаю, что это возмутительно, опасно и неприемлемо. Джо Байден 46-й президент США

"Моё послание президенту Путину, которого я знаю очень давно, простое: мы не уйдём. Мы не склоним головы", – добавил он.

"Он сказал, что я склонился перед российским лидером. Он сам отдал им всё, включая Украину", – ответил Трамп на своей социальной платформе Truth.

Помимо сути, для многих обозревателей было важно то, как 81-летний президент, борющийся за своё переизбрание, выглядит во время выступления.

"Проблема, стоящая перед нацией, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, устарели ли наши идеи", – отметил Байден.

За свою карьеру мне не раз говорили, что я слишком молод. Кстати, когда я был сенатором, мне даже не давали пользоваться лифтом. Это не шутка. Мне также говорили, что я слишком стар. Но в любом возрасте я всегда знал, что остаётся неизменным. Американская идея о том, что все рождаются равными и заслуживают одинакового отношения к себе на протяжении всей жизни, всегда была нашей путеводной звездой. Джо Байден 46-й президент США

"Мы намерены напомнить избирателям о хаосе и долгосрочном ущербе, который Трамп нанёс стране, будучи президентом", – говорили в предвыборном штабе демократа накануне оглашения послания.

Достаточно ли будет пламенной речи в Капитолии, чтобы мобилизовать своих избирателей на фоне низких рейтингов одобрения, ещё предстоит выяснить.