"О положении Союза": Байден обвинил Трампа в "преклонении" перед Путиным

Джо Байден, кандидат на собственное переизбрание, разбавил ежегодное президентское послание нападками на своего предшественника и республиканцев. Трамп, в свою очередь, критиковал своего конкурента в режиме реального времени в своей соцсети.
Развеять опасения по поводу своего возраста и физической формы и обозначить, что отличает его от своего главного соперника – Джо Байден в последний раз за нынешний срок огласил послание "О положении Союза".
В 68-минутном выступлении глава Белого дома противопоставлял себя Дональду Трампу по вопросам абортов, иммиграции, налогов и помощи Украине.
По подсчётам CNN, Байден 13 раз упомянул своего предшественника, ни разу не назвав его по имени.
"Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной", – отметил, в частности, американский лидер.
"Моё послание президенту Путину, которого я знаю очень давно, простое: мы не уйдём. Мы не склоним головы", – добавил он.
"Он сказал, что я склонился перед российским лидером. Он сам отдал им всё, включая Украину", – ответил Трамп на своей социальной платформе Truth.
Помимо сути, для многих обозревателей было важно то, как 81-летний президент, борющийся за своё переизбрание, выглядит во время выступления.
"Проблема, стоящая перед нацией, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, устарели ли наши идеи", – отметил Байден.
"Мы намерены напомнить избирателям о хаосе и долгосрочном ущербе, который Трамп нанёс стране, будучи президентом", – говорили в предвыборном штабе демократа накануне оглашения послания.
Достаточно ли будет пламенной речи в Капитолии, чтобы мобилизовать своих избирателей на фоне низких рейтингов одобрения, ещё предстоит выяснить.