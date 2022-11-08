После нескольких месяцев внутрипартийных предвыборных баталий промежуточные выборы определят расстановку сил в Конгрессе на ближайшие два года. Во вторник, 8 ноября американцы голосуют на промежуточных выборах, которые вновь раскололи страну на сторонников маргинальных политиков правого и левого флангов.

В Европе опасаются, что высокие результаты поддержки правой Республиканской партии и, в частности, её наиболее маргинальных кандидатов, поддержанных бывшим президентом Дональдом Трампом, могут вызвать нежелательный шоковый эффект в экономике стран по всей Атлантике.

Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, президентство Джо Байдена окажется под вопросом. Задаются серьезные вопросы о последствиях для поддержки, которую США оказывают Украине перед лицом российского вторжения, о европейской безопасности и о трансатлантических торговых связях.

На фоне токсичной политической атмосферы и с учетом того, что предыдущий президент США уже заявил о своем желании баллотироваться в 2024 году, Республиканская партия под напором Трампа, несомненно, приведет в движение праворадикальных популистов в Европе и других странах.

Проверка на прочность для демократии США

Экономика, и особенно инфляция, висят домокловым мечом над избирателями. Среди американцев пролегли глубокие разногласия по таким вопросам, как:

право на аборт

преступность

иммиграция

контроль над оружием на руках у населения и

изменение климата.

Промежуточные выборы в США по традиции наносят действующим президентам и большинству в Конгрессе болезненный удар. Несмотря на некоторые заметные достижения в изменении законодательства, рейтинг одобрения Байдена как никогда низок.

На этот раз традиционные поля сражений все больше омрачаются потоками дезинформации и теориями заговора, угрозой насилия на почве политики и подрывом веры в основы демократии.

"Это не просто выборы демократов против республиканцев, это также голосование за контроль над Республиканской партией, которая находится в состоянии жестокой внутренней борьбы за то, что она из себя представляет", - сказал в интервью euronews профессор Бирмингемского университета Великобритании и Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас.

"В конечном счете, это голосование - проверка на прочность американской демократии, - продолжает собеседник Euronews. - Система сдержек и противовесов американской демократии под угрозой".

"Система почти устояла в 2020-м году, - говорит Лукас, - когда благодаря институтам демократии "попытка переворота" Трампа (с отменой результатов выборов) провалилась".

Однако фальшивая теория о том, что голоса на выборах президента были "украдены", все ещё жива: сотни так называемых "отрицателей", которые распространяют ничем не обоснованные утверждения Трампа, баллотируются на выборах, как в Конгресс, так и на уровне штатов.

"Одна из тайных историй этих выборов - попытка тех, кто не принял их результаты, занять должности на уровне госсекретарей отдельных штатов, что [в результате] оказывает огромное влияние на то, как будут проводиться выборы в 2024 году", - добавляет Лукас.

Под угрозой ли помощь, которую США оказывают Украине?

На сегодняшний день львиная доля финансовой поддержки Украины со стороны западных союзников с момента начала российского вторжения 24 февраля приходится на Вашингтон. По данным Кильского института мировой экономики, общая сумма обещанных США средств достигает 52 миллиардов евро.

Но есть опасения, что поддержка может ослабнуть - не только для Украины, но и для системы европейской безопасности в более широком смысле - особенно если республиканцы возьмут под контроль Конгресс.

"Я думаю, что люди попадут в рецессию и не станут подписывать карт-бланш Украине", - сказал в недавнем интервью лидер меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, убежденный сторонник помощи Украине.

В мае 57 республиканцев в Палате представителей и 11 сенаторов-республиканцев проголосовали против крупного пакета помощи Украине на сумму 40 миллиардов евро.

Опрос Reuters/Ipsos в октябре показал, что почти три четверти американцев считают, что Соединенные Штаты должны и впредь поддерживать Украину. Опрос Чикагского совета по международным связям в августе показал, что 58% американцев готовы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Согласно сентябрьскому опросу Исследовательского центра Пью, республиканцы чаще утверждают, что США слишком много помогают Украине, чем то, что этой поддержки недостаточно, хотя при этом составляют лишь третью часть опрошенной группы.

Американский политолог профессор Дэвид Шульц высказал в интервью литовскому Университету Н.Ромериса свои опасения в том, что политика США может измениться, если контроль над Конгрессом перейдет к правым.

"Республиканская палата, в которой будет много сторонников Трампа, может последовать примеру бывшего президента и уменьшить объёмы помощи, которую США регулярно оказывают Европе в целом, Литве или Украине. Президенту Байдену будет сложнее получить деньги для Украины или заручиться поддержкой Конгресса для дальнейших действий, если война обострится", - считает профессор Шульц.

Однако Макс Бергманн, директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, утверждает, что помощь в будущем станет, скорее всего, предметом компромиссов в переговорах между республиканцами и демократами, и не будет полностью заблокирована:

"Я думаю, что в целом существует сильная двухпартийная поддержка, и если дело дойдет до новых субсидий, и Украина скажет: "Нам потребуется ещё 10 миллиардов для того, чтобы продержаться", думаю, что Соединенные Штаты смогут найти [эти деньги], будь то в бюджете Конгресса или путем перераспределения финансирования в рамках Пентагона", - отметил Бергманн в подкасте Politico.

Торговый обмен и конкуренция: опять "Америка прежде всего"?

Отношения между Вашингтоном и Брюсселем за время пребывания Джо Байдена у власти, безусловно, оттаяли по сравнению с "ледяной" эпохой его предшественника. Но теплые слова и единство позиций по Украине всё же скрывают напряженность в отношениях.

В кругах ЕС существует разочарование тем, что президент не пошел дальше Дональда Трампа в вопросах торговли и конкуренции, и что в некоторых аспектах США продолжают придерживаться объявленной Трампом позиции "Америка прежде всего" (America First).

Законодательство по сдерживанию инфляции и стимулированию экологически чистой энергетики включает в себя стимулы для электромобилей американского производства, которые не распространяются на европейских производителей. А это, естественно, вызывает гнев в Европе. В частности, Франция жалуется на недобросовестную конкуренцию, а трансатлантическая напряженность еще больше усилилась в начале ноября после поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Китай.

"Я был поражен всепроникающей тревогой в отношении Соединенных Штатов, особенно если опросы, предсказывающие победу республиканцев на промежуточных выборах, окажутся верными", - сообщил в понедельник Иво Даальдер, бывший посол США в НАТО, после недельного турне по главным европейским столицам.

"Европейцы вправе испытывать беспокойство по поводу направления торговой и внешнеэкономической политики США... Вместо сотрудничества, чтобы более эффективно конкурировать с Китаем, политика США воспринимается как натравливание американских компаний на компании в Европе и Азии", - пишет Даальдер, призывая Вашингтон и его союзников работать более сплоченно, чтобы противостоять глобальным вызовам.

"Зеленый свет" для ультраправых в Европе?

Помимо результатов Республиканской партии на промежуточных выборах, многие наблюдатели следят за тем, подтвердит ли Дональд Трамп своё участие в президентской гонке, таким образом "подлив масла" в огонь популистских настроений и поддерживая симпатии своих поклонников по всему миру.

Потерпевший поражение президент и его союзники продолжают поддерживать связи с авторитарными лидерами и сторонниками за рубежом, пытаясь укрепить свои позиции.

Один из самых откровенных сторонников Трампа в Европе - венгерский лидер Виктор Орбан, который в августе был приглашен в поместье Трампа в Нью-Джерси и выступил на конференции "Консервативных политических сил" в Техасе, призывая консерваторов в США и Европе отобрать власть у либералов.

Будапешт, который всё ещё борется с ЕС из-за "отката от демократии", фактически, открыто призвал Трампа вернуться к власти. В официальном твите правительства говорится: "Будем надеяться, что мы снова справимся с задачей!"

Другой постоянный оратор на конференциях Консервативных сил США - одиозный британец Найджел Фарадж, оказавший огромное влияние на процесс выхода страны из ЕС. В августе он заявил на конференции, что самую большую угрозу для Запада представляет не Путин, а коалиция мейнстримных СМИ и "марксистов" в образовании.

По словам Фараджа, консерваторам США повезло, что у них есть человек с "мужеством" Дональда Трампа для борьбы с "глобалистами" и "глубинным государством".

Марин Ле Пен из Франции, которая в 2017 году назвала Трампа и Владимира Путина двумя своими политическими ориентирами, с тех пор охладела в своих оценках, заявив в феврале этого года, что Трамп "больше не представляет собой активную политическую силу". Ле Пен осудила бунт на Капитолийском холме 6 января 2021 года - предположив, однако, что Трамп "недооценил" влияние своих слов, но всё же на следующий день признала победу Байдена на выборах, спустя два месяца после самого голосования. Многие из её сторонников из партии "Национальное объединение" открыто приветствовали нападение на Конгресс.

Профессор Скотт Лукас выражает обеспокоенность тем, что на фоне полярных взглядов американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс люди будут придавать меньше значения конкретным проблемам и скорее "занимать эмоциональные позиции", сплачиваясь вокруг своих политических единомышленников. А в случае многих республиканцев - постоянно публично напоминать о предполагаемом мошенничестве на прошлых выборах.

"Опасность такого эмоционального поведения заключается в том, что именно это позволяет трампистам контролировать новостной цикл или пространство социальных сетей помощью этих необоснованных обвинений, которые, несмотря на то, что мы каждый раз отбиваем их, повторяются вновь и вновь", - сказал он в интервью Euronews.

"Пока мы не изменим дискуссию или не переключим её на то, что действительно важно, мы будем играть в этот "театр Кабуки" и, возможно, наблюдать за тем, как рушится американская система, пока это происходит".