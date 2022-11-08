Евгений Пригожин "признался" во вмешательстве в американские выборы

Ничего нового или странного, так отреагировали в Белом доме на фактическое признание главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы.

Накануне в ответ на вопрос о потенциальной интервенции Пригожин ответил "Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться".

В начале ноября в Санкт-Петербурге был открыт офисный комплекс группы Вагнера, который, по ее словам, предоставляет бесплатные помещения для "изобретателей, дизайнеров, IT-специалистов, экспериментального производства и стартапов".