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Россия

Евгений Пригожин "признался" во вмешательстве в американские выборы

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 Euronews
Евгений Пригожин и Владимир Путин на заводе по производству школьных обедов. 2010 год
Евгений Пригожин и Владимир Путин на заводе по производству школьных обедов. 2010 год   -   Авторское право  Alexei Druzhinin/Copyright 2010 The AP. All rights reserved

Ничего нового или странного, так отреагировали в Белом доме на фактическое признание главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы.

Накануне в ответ на вопрос о потенциальной интервенции Пригожин ответил "Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться".

В начале ноября в Санкт-Петербурге был открыт офисный комплекс группы Вагнера, который, по ее словам, предоставляет бесплатные помещения для "изобретателей, дизайнеров, IT-специалистов, экспериментального производства и стартапов".