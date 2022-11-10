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Италия

"Тёмный" Ренессанс Иеронима Босха

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 Alexander Kazakevich
Фрагмент центральной части триптиха Иеронима Босха "Искушение святого Антония", 1505 – 1506 гг.
Фрагмент центральной части триптиха Иеронима Босха "Искушение святого Антония", 1505 – 1506 гг.   -   Авторское право  RAI

Апокалиптические видения и адские муки без надежды на спасение: погружение в творчество Иеронима Босха – это возможность открыть для себя тёмную сторону Ренессанса.

Именно так звучит название уникальной выставки, посвящённой великому голландцу, которая открывается в миланском Palazzo Reale.

Вместо светлой палитры, гармонии, симметрии и веры в человека, свойственных мастерам Возрождения из Флоренции и Рима, Босх населял свои картины и алтарные триптихи фантасмагорическими чудовищами, олицетворяющими людские пороки.

Крошечные персонажи, обитатели бестиария, пылающие костры, бесконечное множество деталей... Я знаю этот мир как свои пять пальцев, но всякий раз, когда вновь рассматриваю эти шедевры, я нахожу что-то новое. Это невероятно!
Бернард Айкема
Куратор выставки "Bosch e un altro Rinascimento"

Посетители смогут увидеть около сотни произведений, включая монументальную работу "Искушение святого Антония", которую впервые доставили в Италию из лиссабонского музея, а также скульптуры, гобелены, гравюры, картины подражателей и последователей Босха.

По мнению устроителей выставки, художник страстей земных доказал своим творчеством многоликость европейского Ренессанса и наличие альтернативного пути, который порой ведёт не в храм гуманизма, а в зловещий кабинет редкостей.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich