"Святой Иероним в пустыне": шедевр да Винчи выставили во Франции

Неоконченный шедевр Леонардо да Винчи "Святой Иероним в пустыне" выставлен в замке Кло-Люсе во французском Амбуазе в долине Луары, где итальянский мастер провёл последние годы жизни под покровительством короля Франциска Первого. На время выставки картина покинула Ватиканскую пинакотеку.

На холсте чётко виден отпечаток пальца да Винчи. Он использовал пальцы вместо кистей, это так называемая техника затирания, которая позволяла добиться лёгкого эффекта сфумато, расплывчатости, размытости контуров. Меня переполняют эмоции, ведь перед нами отпечаток пальца Леонардо, и ему примерно 535 лет. Франсуа Сен-Бри Директор замка Кло-Люсе

По словам директора замка, учёные не установили точно, к какому периоду творчества Леонардо относится работа, флорентийскому или миланскому, также неизвестно, был ли у "Святого Иеронима" заказчик, или речь идёт об этюде мэтра на библейскую тему.

Комиссар выставки Барбара Джатта пояснила, что святой Иероним Стридонский, переводчик Библии на латинский язык, был популярным сюжетом живописи Ренессанса, символизирующим связь между религией и гуманизмом. Необычность картины да Винчи в том, что святой изображен в виде отшельника, а не учёного или интеллектуала.

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