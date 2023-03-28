Нагота Давида смутила американских родителей: директора школы уволили

Мраморная скульптура высотой более 5 метров, изображающая библейского героя Давида, победителя Голиафа, – одно из самых узнаваемых произведений искусства в мире.

Микеланджело получил заказ на создание статуи в 1501 году для украшения собора Санта-Мария-дель-Фьоре. На работу у мастера ушло более двух лет. Сегодня гигантская обнажённая фигура иудейского царя признана одним из шедевров Итальянского Возрождения, эталоном физической красоты и олицетворением силы духа.

Но для некоторых американских родителей это не более чем порнография и уж точно не то, что их дети должны изучать в школе. После того, как в Школе классического образования Талахаси, штат Флорида, ученикам показали статую Давида, "Сотворение Адама" Микеланджело и "Рождение Венеры" Боттичелли, группа разгневанных родителей вынудила директора Хоуп Карраскиллу подать заявление об уходе. По другую сторону океана встали на защиту бесценных полотен и легендарной скульптуры.

Флоренция ответила Флориде

"Причислить статую Давида к порнографии значит действительно не понимать содержания Библии, не понимать основ западной культуры и искусства Ренессанса", – заявила в интервью Associated Press немецкий историк Сесили Холлберг, директор флорентийской Галереи Академии изящных искусств, где хранится оригинал знаменитой скульптуры.

Она пригласила администрацию американской школы, родителей и учеников приехать в Тоскану, чтобы воочию убедиться в величии Давида.

"Путать искусство с порнографией нелепо", – написал в Твиттере мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Реакция итальянцев показала, как культурные войны в США воспринимают в Европе, где, несмотря на рост правоконсервативных настроений, никто не предлагает оградить детей от "распущенности" шедевров Возрождения.

В минувшее воскресенье газета Corriere della Sera опубликовала на передовице карикатуру, изображающую Давида с прикрытыми гениталиями, портретом дяди Сэма и надписью "Стыд".

Давид под цензурой: история вопроса

Председатель совета Школы классического образования Талахаси Барни Бишоп признал, что жалобы по поводу резонансных репродукций сыграли определённую роль в отстранении директора, добавив, что "на это были и другие причины".

Издание Slate приводит слова Бишопа о том, что "родители имеют право знать, когда их ребенку преподают спорную тему или показывают неоднозначные изображения". По его словам, в прошлом году администрация школы рассылала уведомления о том, что на уроках будут обсуждать работы итальянских художников и скульпторов, в этот раз этого сделано не было.

Шедевр Микеланджело не впервые вызывает споры из-за своей вопиющей наготы. Когда статуя была представлена публике, Леонардо да Винчи предложил облачить Давида в набедренную повязку. Известно также, что подаренная британской королеве Виктории копия статуи настолько шокировала монарха, что гипсовую скульптуру снабдили съёмным фиговым листом.

Совсем недавно 3D-реплика Давида, представленная на выставке Expo 2020 в Дубае, вызвала скандал из-за особенности сценографии: копия была выставлена на двух уровнях в итальянском павильоне, при чём посетители могли попасть только на второй этаж, откуда были видны голова и верхняя часть туловища. Итальянские СМИ и представители общественности обвинили ОАЭ в цензуре.

Что касается американской массовой культуры, сериал "Симпсоны", похоже, снова предсказал будущее. В одном из эпизодов, вышедшем в эфир в 1990 году, разъяренная толпа протестовала против выставки Микеланджело в Спрингфилде из-за "неподобающего" вида легендарного героя. "Какая грязь", – говорила одна из возмущенных мам Мардж Симпсон.