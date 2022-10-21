Евросоюз нашёл решения энергокризиса, но пока без потолка цен на газ

Поздно ночью лидеры Евросоюза достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом.

В частности, речь идет о добровольной совместной закупке газа, "энергетической солидарности» в случае перебоев с поставками и усилиях по экономии электроэнергии.

При этом страны-члены не смогли договориться о потолке цен на газ - с критикой этой идеи выступили Венгрия, Германия и Нидерланды.

Шарль Мишель, глава Евросовета:

— Как следует из письменных выводов, существует твердая и единодушно разделяемая решимость действовать единым фронтом в Европе для достижения трех целей: снижения цен, обеспечения безопасности поставок и продолжения работы по сокращению спроса.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

— Мы намерены выделить до 40 миллиардов евро из средств, которые остались от предыдущей финансовой схемы, так что благодаря этому государства-члены смогут помочь наиболее пострадавшим от энергетического кризиса, уязвимым домохозяйствам или малым и средним предприятиям. Но на самом деле необходимо больше средств для поддержки малого и среднего бизнеса, а также более крупных отраслей промышленности, чтобы справиться с высокими ценами на энергию, и здесь очень важны инвестиции.

На саммите была предложена система объединения закупок газа с возможностью корректировать ее в исключительных обстоятельствах.

Кроме того, в Брюсселе настаивают на создании нового индекса СПГ, который будет лучше отражать состояние рынка после резкого сокращения импорта голубого топлива из России.