В преддверии зимы в Евросоюзе представлен новый комплекс мер по снижению затрат граждан и бизнеса на тепло и свет. Прежде всего Брюссель пытается сделать менее дорогим импорт природного газа. Глава Еврокомиссии предложила установить подвижный ценовой потолок для сделок с газом на виртуальной торговой площадке, известной как TTF (Title Transfer Facility). После российского вторжения в Украину, там наблюдались резкие взлеты и падения.

«Элемент, который мы сейчас выносим на обсуждение, - это механизм коррекции рынка, призванный устранить спекуляции и волатильность на площадке TTF, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Надеемся, что это поможет укротить цены на газ, покупаемый в Евросоюзе».

В августе TTF достиг рекордной цены в 339 евро за мегаватт-час. На этой неделе она колебались в районе 133 евро за мегаватт-час. Исполнительная власть ЕС разрабатывает альтернативную площадку для торговли исключительно сжиженным природным газом. Этот очень гибкий товар позволил Евросоюзу компенсировать некоторые потери поставок трубопроводного газа, которые перекрыла Россия.

Брюссель обяжет другие столицы ЕС покупать совместно не менее 15% их газа, чтобы не перебивать цены друг у друга. Еврокомиссия также хочет повысить то, что она называет "энергетической солидарностью" - когда страны, у которых больше газа, делятся им с другими, чтобы избежать дефицита зимой. Пока подписано только 6 двусторонних соглашений о солидарности из 40 возможных.

После нескольких месяцев давления со стороны стран-членов Еврокомиссия готова начать обсуждение других инициатив, например схему государственной помощи, используемую на Пиренейском полуострове. Введение верхнего предела цен на газ, который используется для производства электроэнергии в Испании и Португалии, привело к их сокращению.

Сдержанный подход Еврокомиссии к ограничению цен на газ одобряют Германия и Нидерланды, которые выступают против радикального рыночного вмешательства. Но останутся недовольными Италия, Бельгия, Польша и Греция - ведущие сторонники более широких ценовых пределов.

Эти и другие идеи по ограничению цен на энергию будут обсуждаться главами государств и правительств ЕС на брюссельской встрече в конце этой недели.