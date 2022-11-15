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Германия

Германия достроила первый термин по приёму СПГ

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 Euronews
Терминал СПГ под Вильгемсхафеном
Терминал СПГ под Вильгемсхафеном   -   Авторское право  Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В Германии завершилось строительство первого в стране морского терминала для приёма сжиженного природного газа. Комплекс расположен в районе порта Вильгельмсхафен на берегу Северного моря.

Предполагается, что первые танкеры могут придти уже в декабре. Ещё необходимо оборудовать плавучее хранилище-регазификатор. Инженеры, правда, не исключают, что штормовая погода зимой может немного сдвинуть сроки.

Кристиан Янцен, руководитель проекта:

"Вместимость терминала — около пяти миллиардов кубометров. Такого объёма газа достаточно, чтобы в течение года обеспечивать от 2,5 до 5 миллионов семей. Этот терминал — важнейший элемент безопасности поставок в Германии. Через него можно обеспечить импорт примерно 8% потребляемого Германией природного газа".

Сейчас в Германии строятся ещё три морских терминала СПГ. В Берлине надеются с помощью сжиженного газа хотя бы частично — в лучшем случае на 50% — скомпенсировать отказ от трубопроводных поставок из России.

Федеральное сетевое агентство Германии во вторник сообщило, что заполненность газохранилищ страны достигла 100%. В среднем по ЕС этот показатель превышает 95%.