Саммит Евросоюза: как сбить цены на газ?

Как снизить цены на импортируемый газ? Это главный вопрос встречи в верхах Евросоюза, которая началась в четверг в Брюсселе. Президенты и премьер-министры обсуждают последние предложения Европейской комиссии по преодолению энергетического кризиса. Глава Франции заявил по прибытии на Саммит, что основные механизмы для выполнения этой задачи уже представлены - главное, их правильно выбрать и использовать:

«Это механизмы установления потолка для различных цен на газ, механизмы отделения цен на газ от цен на электричество, что было разрешено для Испании и Португалии, и совместные закупки газа, которые уже показали свою эффективность, когда мы о них договорились в принципе несколько месяцев назад, - сказал Эммануэль Макрон. - Эти меры в комплексе призваны понизить цены на газ, не позволить спекулянтам воспользоваться нынешней ситуацией, они также призваны понизить для нас цены на электроэнергию».

Однако идея об искусственном ценовом потолке вызвала раскол среди 27 стран-членов Евросоюза. Германия и Нидерланды не хотят такого вмешательства на рынке. Кроме того Берлин встревожил другие столицы, когда решил помочь гражданам и компаниям оплачивать счета за свет и тепло. Премьер-министр Латвии считает, что его стране это труднее:

«Есть опасность в том, что страны-члены ЕС, у которых больше бюджет или больше свобода действий для заимствования денег, могут поддерживать свой бизнес и домашние хозяйства больше, чем некоторые другие страны-члены, - сказал Кришьянис Кариньш. - В результате государства оказывается в неравных условиях. Европейская внутренняя конкуренция становится менее справедливой. Этого нужно избежать. И мы должны найти способ преодолеть эти почти протекционистские тенденции».

Германию обвиняют в том, что в данном случае она ставит на первое место национальные интересы. Но немецкий канцлер утверждает, что ФРГ действует в духе европейской солидарности:

«Мы - самые большие сторонники Европы. Мы обычно оплачиваем 26% бюджета ЕС, - сказал Олаф Шольц. - Сейчас мы развиваем множество механизмов солидарности, как мы это делали во время предыдущих кризисов».

Все лидеры ЕС призывают преодолеть разногласия между собой и найти общий ответ на газовый вопрос. Но больше единства между ними - по международным делам. Участники Саммита вновь выражают поддержку Украине перед лицом российской агрессии.